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「搖擺州」彰化之戰 魏平政、陳素月大咖助陣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
國民黨主席鄭麗文（左一）30日陪同彰化縣長候選人魏平政（右三）、員林市長候選人凃俊任（左二）前往員林市傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供
國民黨主席鄭麗文（左一）30日陪同彰化縣長候選人魏平政（右三）、員林市長候選人凃俊任（左二）前往員林市傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供

選戰倒數不到一個月，藍綠中央高層接連到彰化輔選。國民黨主席鄭麗文昨天、今天接連為縣長候選人魏平政拉抬選情；民進黨則由總統賴清德、前總統蔡英文今天聯袂替陳素月站台，對全台最大「搖擺州」都勢在必得。

2026九合一選舉

聯合報十月中旬彰化縣長選舉民調，民進黨陳素月支持度百分之三十二，領先國民黨魏平政的百分之十六，無黨籍邱建富百分之十，陳重嘉百分之○點三，但未表態民眾高達百分之四十二。未表態選民後續流向、藍營組織整合及投票率，都將是選戰最後階段的重要變數。

彰化縣向來被視為全台大選「搖擺州」，鄭麗文近期密集到彰化輔選，十月廿五日參加魏平政與員林市長候選人凃俊任聯合競選總部成立大會，廿八日再參加和美鎮「救台大行動」大會，昨天上午則前往員林掃街拜票，不少攤商及民眾為魏平政加油打氣。今天上午九時，鄭麗文也將參加魏平政競總舉辦的黨慶活動。

民進黨方面，陳素月昨天發起「彰化加速、團結一起贏」全縣同步站路口拜票活動，與彰化市長候選人黃柏瑜在路口拜票，全縣廿六鄉鎮市地方黨公職、黨籍議員及幹部也同步動員拜票，展現組織動員戰力。

陳素月彰化市林森路舉辦競選總部成立大會，因颱風延期至今天傍晚五時三十分舉行，賴清德、蔡英文，以及民進黨台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤等人都將出席站台，中央與地方合力拉抬選情。

相較藍綠積極動員，無黨籍縣長候選人邱建富則強調，自己沒有政黨包袱，也不必看任何黨部臉色，彰化需要的是願意聽民意、敢於承擔責任的縣長，而不是聽黨意的傀儡，彰化未來應由縣民共同決定，而非由政黨決定。

隨著投票日逼近，藍綠高層接連站台，地方組織也加緊動員，民調中尚未表態的百分之四十二選民將如何流動，以及各陣營能否將支持度轉化為實際投票，成為彰化縣長選戰後續觀察焦點。

民進黨彰化縣長候選人陳素月（左二）與彰化市長候選人黃柏瑜（左一）30日一早站上彰化市街頭，向民眾拜票。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長候選人陳素月（左二）與彰化市長候選人黃柏瑜（左一）30日一早站上彰化市街頭，向民眾拜票。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 陳素月 鄭麗文 賴清德 蔡英文

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