高雄市長辯論／學者分析2大主題交鋒：柯志恩從容 賴瑞隆拘謹

高雄市長辯論剛剛落幕，台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇認為，兩人在辯論中主要針對財劃法對高雄財政影響，以及誰較服從黨意等兩大重點頻繁交鋒，過程相當精采，不過國民黨候選人柯志恩台風較穩健、自然自信，相對地民進黨候選人賴瑞隆頻頻看稿，相對顯得緊張。

整體辯論過程相當精彩，主要兩大交鋒重點，其一是財劃法修法可能帶給高雄的影響，賴瑞隆一開始攻擊柯志恩跟著國民黨投票，導致高雄可獲得的統籌分配款減少，並支持讓首都台北增加百分之三的劃分方式。柯志恩對此也做了很多反擊，結辯時也有提出圖卡來說明，強調高雄的財源攀升，算是有成功反擊對手的攻擊。

其次賴瑞隆攻擊柯志恩遵從傅崐萁、翁曉鈴的黨意，使得兩位立委的名字一直出現在今晚的辯論會中。柯志恩也反擊賴瑞隆不敢違背柯建銘、進而譏諷他是新潮流派到高雄參選的二軍。兩人針對「究竟誰能為高雄爭取福利，而不是一直遵從黨意」交鋒，可說是今晚的另一項重點。

劉嘉薇認為，柯志恩在辯論台上口才流利、表達流暢、肢體語言自然，也比較有群眾魅力，從辯論前受訪開始就顯得較從容；相形之下，賴瑞隆從辯論前受訪就顯得緊張，辯論台上拘謹、生硬、頻頻看稿，可能與過去較屬於地方型立委的背景有關，當兩人同時站上全國性的辯論舞台，就展現出差異。

劉嘉薇分析，柯、賴兩人都維持「尊邁」的大方向，但柯志恩仍提出美濃大峽谷、天坑眾多等高雄存在的弊端、問題，賴瑞隆就比較不敢直接講出來，強調自己延續前人的棒子，顯得缺乏開創性。

劉嘉薇並觀察，賴瑞隆在結論時引用保力達B的廣告詞，訴求感性應該也比較符合高雄人的胃口；柯志恩則擅長用言語攻擊賴瑞隆造謠、詞彙不足，經常背稿，尤其當賴瑞隆形容自己是「市長的第四棒」時，攻擊這其實是霸權心態，彷彿高雄永遠都是民進黨的，強調高雄必須政黨輪替的訴求，也屬於辯論中的一大精彩交鋒。