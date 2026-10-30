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影／蘇巧慧、李倩萍蘆洲聯合造勢 呼籲選出一起走未來4年的那個人
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員李倩萍造勢晚會，她致詞時特別說明最近常被提及的「洋流慧聚」效應，就是只談城市願景、未來希望，而選賢與能就是選出你想和他一起走未來4年的那個人，就是這麼簡單。
蘇巧慧指出，蘆洲近年發展快速，每一項議題都需要市政府的公眾資源投入，未來她若當選市長，一定會加速開發南北側都市計畫讓蘆洲的公共建設可以平均分配更大升級，還要提升醫療量能新建醫院加強對急、重、難、罕病症照顧。
另一方面她也強調，只要鄉親不同意果菜批發市場遷到蘆洲，她允諾絕對尊重蘆洲人的意願不讓果菜市場進駐蘆洲。針對舊市區，蘇巧慧主張盤點老舊或低效益的公有土地，整合托育、長照、運動及停車空間，打造複合式區域大樓，同時整頓零碎閒置土地，設立「口袋公園」，不僅增加居民的綠地休憩空間，也讓舊市區有更多防災避難據點。
蘇巧慧說，距離投票只剩29天，懇請大家檢視她過去的成績、現在的態度、對未來的描述，如果與自己心中所想一致，請給蘇巧慧和李倩萍一個機會，一起把這個城市顧得更好！
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