「傅崐萁、鄭麗文不會進市府」柯志恩結辯棄稿對決 砲火猛批賴瑞隆被派系綁架

高雄市長首場電視辯論會，藍營候選人柯志恩在最終結辯時棄講稿，在台上火力全開，先指陳其邁稱她這次是重考，但她重考成績會更好，並批賴瑞隆被新潮流派系綁架、立院聽從黨意，號稱「勞工之子」卻否定恢復5天假，柯強調，當上市長後要延續的是高雄的光榮和幸福感，要超越而不是只有延續。

柯志恩首場電視辯論會最終結論時，不若對手賴瑞隆看著講稿，在結辯開端就霸氣指，自己決定放掉所有準備的講稿，好好來回應賴委員。

對於高雄市長陳其邁日前指她「這次是重考」一事，柯志恩自信地說「報告市長，我跟你一樣都是重考，但是，因為重考，這次我們會考出更好的成績，因為我們曾輸過，更懂得謙卑，珍惜能夠為高雄服務的機會，這次我們完全一致」。

柯志恩緊接著話鋒一轉，指賴瑞隆不斷說「要當這個高雄最好的第4棒」，但這句話完全暴露了霸權的心態；柯志恩指，吳敦義當高雄市長時種了百萬棵樹，做地下水道，韓國瑜當市長提出「愛情摩天輪」，是希望帶動婚紗、鑽石等產業和商圈發展，一個景觀的意向，何錯之有？但賴瑞隆卻永遠對韓國瑜擁有很大的一個心魔，對於韓國瑜所講的每一件事情都批判。

柯強調，韓市長過去在高雄一年半的時間雖很短，但畢竟是高雄市民鐵錚錚一票一票選出來的，但賴瑞隆卻只說要當高雄第四棒，完全就是在派系中將高雄當成軟肋，因為認為高雄是灘頭堡。以這樣的思維和格局，高雄如何大破大立？必須要讓政黨輪替，這也是民主政治可貴的地方，當權力傲慢時，就必須接受下台的準備，高雄市民給韓市長這樣的機會，但同樣也用選票給他反省的機會，不應聽到韓國瑜永遠就是一副唱衰，「路平燈亮水溝通」，大家現在不是津津樂道嗎？

柯志恩提及賴瑞隆一再搬出「財劃法」攻擊她解釋說從114年到116年，高雄統籌分配款財源是攀升的，今年比過去增加了278億，即使行政院苛扣，還有58億，不管是營養午餐和敬老卡，都是因統籌分配款的增加，才會有這些福利，但我們要求636億中的一般性補助款，還有計劃性補助款不能低於過去10年平均值都三讀通過，但行政院卻完全去不副署、不執行。

對於賴瑞隆質疑4年立委替高雄爭取什麼？柯志恩指，自己是不分區立委，所提出的能源政策、核三以、教育問題並提出了廢除校事會議，都和高雄教育有關係，不分區委員提出的是全國性議題，高雄應該要大破大立，反酸賴「只在高雄的預算當中才表示對高雄貢獻」。

柯志恩指出，當立委不是只有興利還要除弊，2018年5000個天坑震撼全台，到了美濃大峽谷裡面更大的天坑，她強調，若不換黨執政怎看出弊端？

柯並酸賴瑞隆永遠指拿出對高雄爭取6000億敷衍的資料，且只聽從黨意。並舉例當初「萊豬案」劉建國跟林淑芬就敢違抗黨意，但賴在法院卻按下贊同票；對於賴瑞隆對外稱「勞工之子」，柯說，對於勞工砍七天假，我們要恢復所的時候，賴卻按下否定票，要恢復5天假，完全也不贊同，且對於柯建銘所提出的任何法案，沒有一次否定、沒有一次阻擋。

柯志恩指，「傅崐萁、鄭麗文和翁曉玲不會到我的高雄市政府」，但批賴是新潮流派系扶植的現成金孫，會讓整個新潮流再一次回到高雄。柯志恩呼籲不能讓派系復辟，不能讓新潮流再次回到高雄，這就是政黨政治必須要輪替的最大的一個理由。

柯志恩最後溫馨喊話指，高雄對她來說就是夢想的海島，她是南部的孩子，出去外面北漂到國外，今天帶著一個回家的心情，帶著一身的武器、武藝，就是希望能夠把高雄建設得更好，她強調，不是要延續陳其邁，她要延續的是高雄的光榮和幸福感，那才是叫超越，而不是只有延續，她沒有任何派系，高雄就是要大破大立，讓她帶領大家來「凸全世界」。