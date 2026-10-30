王鴻薇、董智森助選張啓楷喊普發2萬元 黃敏惠喊市政接棒

嘉義市長選戰升溫，藍白合候選人張啓楷晚間在西區白蓮宮廟口開講，獲國民黨立委許宇甄、王鴻薇、政論名嘴董智森、市長黃敏惠、議會黨團書記長張秀華及議員陳家平站台助選，從中央補助、普發現金到城市建設，聯手替張啓楷拉抬聲勢。

王鴻薇批中央調整地方補助，主張全民普發現金2萬元；張啓楷端出過去立委2年爭取治水經費20.5億元、嘉大棒球隊台糖冠名等政績，並透露嘉市明年統籌分配稅款可望再增加10億元。黃敏惠以嘉市獲天下雜誌非六都永續幸福城市第一名政績，呼籲支持者支持張啓楷接棒市政。

王鴻薇從財政分配與地方福利切入，批評中央調整地方補助，影響地方建設及市民福利。她指出，財劃法修法後，嘉市可望增加約77億元統籌分配稅款，但後續仍須關注中央補助調整對地方財政影響，並以65歲以上長者健保費補助及稅收超徵為例，主張政府應減輕民眾負擔，支持在野黨推動全民普發現金2萬元，認為增加財政收入回饋人民。

王鴻薇表示，過去擔任財經記者，就關注張啓楷跑立法院新聞，對他財經專業及預算掌握能力印象深刻。對選戰出現質疑張啓楷嘉義人身分，她強調張啓楷嘉義子弟，選舉應回歸候選人能力與表現。

董智森以昔日新聞戰友交情挺張啓楷，回憶2人過去分別任職聯合報與中國時報，常在新聞現場碰面，後來一起評論時事。他認為，張啓楷熟悉財經議題與國家預算，具備中央政治運作經驗，嘉市需要能夠與中央溝通、積極爭取建設資源的市長。

張啓楷細數過去2年立委替嘉市爭取建設與福利表示，透過財劃法修法，嘉市可望增加約77億元統籌分配稅款，他向主計總處友人詢問後透露，今年稅收表現良好，嘉市明年度統籌分配稅款可能再增加約10億元，未來可望挹注城市建設與社會福利。張啓楷指出，過去邀水利署官員到地方勘查，爭取治水經費預算增加至20.5億元，並協助嘉大棒球隊爭取台糖企業冠名支持，為球隊增加200萬元，改善選手訓練資源。

張啓楷強調，重視青年薪資、農民收入及軍公教警消權益，過去立委任內推動加薪租稅優惠相關法案，鼓勵企業替員工加薪。他說，嘉市應留住在地人才，也要吸引外地人才回流，創造更多就業機會。

黃敏惠分享獲獎消息，今天前往台北領取天下雜誌城市評比獎項，嘉市獲非六都永續幸福城市第一名，她獲頒標竿縣市首長獎。黃敏惠表示，獲獎是市府團隊、議會與市民共同努力的成果，代表嘉市推動城市治理及永續發展的努力受到肯定。

黃敏惠呼籲支持張啓楷接棒市政，稱讚張啓楷做事認真、積極打拚，嘉市累積建設成果需要延續，並帶領支持者喊張啓楷凍蒜，氣氛熱烈。

政論名嘴董智森為嘉義市長候選人張啓楷站台助選。記者魯永明／翻攝