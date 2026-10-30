高雄市長辯論會 柯志恩批對手收「雲豹」300萬獻金、賴瑞隆駁抹黑造謠

高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，柯志恩攻擊賴瑞隆收取雲豹能源科技公司政治獻金、用人有爭議；賴瑞隆則質疑，205兵工廠是重要資產，柯志恩卻要蓋市府、蓋議會。

六都市長候選人首場電視辯論會從高雄，政見申論、媒體提問、交叉詰問及結論四大階段，展開市政政策攻防。

交叉詰問由柯志恩率先發問，她首先攻擊對手賴瑞隆收取雲豹能源公司300萬元政治獻金、接連舉辦公聽會，質疑日後「會不會有一手收錢一手辦事」，此外晉用涉嫌挪用公款的許銘春及虐兒紀錄的後援會幹部，用人有爭議。

賴瑞隆說，柯志恩在選前最後一個月抹黑攻擊，此舉很像國民黨慣用手法，他也再度強調台灣是一個民主法治的國家，政治獻金都有依法辦理、公開透明。

賴瑞隆強調，公聽會邀集產官學界，涵蓋地熱、生質能、風電等議題，是為台灣產業發展與能源轉型尋求方向，不能汙名化為替特定廠商背書。此外，「再生能源發展條例」修法歷經跨黨派討論，國民黨也參與協商並支持通過，不能因為選舉就扭曲正常問政。

第二個問題是由賴瑞隆主攻，他認為205兵工廠到協調經費、土地開發，每一步都得來不易，柯志恩卻要拿來蓋市府、蓋議會，質問「這要花多少錢？這是高市府最重要的事嗎？」

柯志恩回擊賴瑞隆說「造謠、抹黑」總共講了八次，「詞彙應該豐富一點」，並回擊205兵工廠代表的是城市價值，但賴瑞隆的規畫構想卻從輝達、大巨蛋到AI園區，總共變了三次。

柯志恩強調，目前特貿區規畫29.3公頃，另外還有29公頃是公園綠地及道路，除了思考未來怎麼用，還要思考未來能為高雄留下什麼，這個市政專區可以發展成比擬台北信義區，未來可以有商業、住宅、辦公。