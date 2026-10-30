首場辯論猛攻柯志恩「走回重北輕南的老路」 賴瑞隆整段結論卻頻低頭看稿

高雄市長首場電視辯論今晚登場，民進黨候選人賴瑞隆在第四階段結論猛攻國民黨候選人柯志恩，緊咬財劃法修法走回國民黨「重北輕南」的老路，更嗆「妳跟傅崐萁、翁曉玲有什麼不一樣？」不過，賴瑞隆整段結論逾半時間幾乎照稿念，頻頻低頭看稿，與言辭犀利的攻擊形成對比。

賴瑞隆開場直攻柯志恩，批評她前一階段花了3分鐘，卻始終沒有回答究竟替高雄爭取哪些建設，他說柯志恩4年前就選過高雄市長，卻講不出過去4年替高雄爭取什麼，「如果妳的心不在高雄，當然就不會替高雄爭取建設」。

賴瑞隆指控，藍白通過版本讓台北分得416億元，高雄卻只有245億元，導致高雄實質損失約200億元，質疑柯志恩曾經參選高雄市長，為何還支持這樣的分配版本，痛批她走回國民黨「重北輕南」老路。

對於柯志恩過往爭議，賴瑞隆也說，曾對持不同政治立場的長輩出言不遜，搞錯高雄人口最多的行政區，連自己舉辦活動的地點都弄不清楚，事後還把責任推給小編，他連番質問，面對財劃法及文化部預算刪減爭議，柯志恩始終不認錯「妳跟傅崐萁、翁曉玲有什麼不一樣？」

賴瑞隆強調，高雄人面對權威敢於說不，柯志恩面對黨意卻不敢說不，直言高雄過去20多年早已翻轉得更美麗、更光榮，柯志恩未曾參與這段艱辛轉型，卻不斷唱衰高雄。

「我們需要的不是愛情摩天輪，也不是萬里長城！」賴瑞隆重提國民黨過往政見，強調高雄不是沒給國民黨機會，但市民曾在短短兩年間投下3次選票，展現追求進步的決心，高雄絕不能再走回頭路。

除了猛攻對手，賴瑞隆也以棒球接力比喻高雄發展，細數謝長廷推動捷運、陳菊翻轉港灣、陳其邁打造科技產業的政績，強調自己早已參與城市轉型，準備接下「關鍵第四棒」。

值得注意的是，賴瑞隆整段結論雖然準備充分、攻防內容密集，但超過一半時間幾乎照稿念，視線不時落在稿紙上，少了與鏡頭直接交流的臨場感。直到最後催票，他才以較具情感的語氣強調，「如果沒有高雄，就沒有賴瑞隆」，並引用保力達B廣告詞，呼籲選民投下關鍵一票，讓高雄繼續向前。