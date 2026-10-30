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高市長辯論／「擔心提前結束」柯志恩狠酸賴瑞隆稿子少：拜託詞彙可不可以多一點

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台北市長候選人電視辯論會10/31登場 形式、流程一次看

中央社／ 台北30日電

台北市長候選人電視辯論會明天中午12時至下午2時登場，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋將正面交鋒。主辦方表示，規劃政見申論、交叉詰問、媒體提問及結論4階段。

2026九合一選舉

由TVBS與三立聯合舉辦的台北市長候選人電視辯論會明天登場，TVBS晚間發布新聞稿表示，辯論會全程約2小時，規劃政見申論、交叉詰問、媒體提問及結論4大階段。主持人為TVBS主播黃星樺、三立主播李文儀，媒體提問人由TVBS新聞部副理樊啓明、三立新聞網資深總監黃彥怡擔任。

開場申論由雙方各自闡述理念及政見，每人8分鐘，沈伯洋率先發表，蔣萬安接續登台。交叉詰問分2階段、共8題，每人提問4題，由主持人先說明流程，包含提問人1分鐘，對方回答2分鐘；回答完，提問人再追問1分鐘，對方再回答1分半，1題共5分30秒，每4題結束後由主持人小結。

TVBS說明，交叉詰問特別規劃「追問」機制，讓提問者能針對候選人的回答進一步釐清、追問，也讓回答者有機會補充說明及回應。

媒體提問部分，由TVBS提問人樊啓明先發問2分鐘，蔣萬安、沈伯洋依序回答3分鐘；再由三立提問人黃彥怡發問2分鐘，沈伯洋、蔣萬安依序回答3分鐘，從公共議題與市民關注的面向切入，進一步檢視候選人的政策思維與應對能力。

至於終場結論，由蔣萬安先登台論述，沈伯洋接續發表結論，每人時間6分鐘，向選民說明參選理念與未來願景。

針對交叉詰問環節的追問機制，沈伯洋團隊媒宣中心召集人周軒認為，有助於讓政策討論更完整，因為候選人回答問題後，未必能完全回應提問者或市民關心的內容，對於雙方陣營、市民均有幫助。

蔣萬安競選辦公室主任葉向媛表示，蔣萬安因感冒，嗓子仍在恢復中，但團隊積極準備，明天一定會拿出最好狀態，向民眾報告過去4年的政績及未來願景。

TVBS表示，2026台北市長候選人電視辯論會將於10月31日中午12時至下午2時進行電視、網路直播，觀眾可透過TVBS新聞台55台、TVBS 56台及TVBS網路平台同步收看，也可透過CATCHPLAY+線上觀看。此外，新聞台55台將於晚間9時至11時重播，TVBS 56台則於晚間7時至9時重播。

2026九合一選舉 台北市選舉 辯論會 蔣萬安 沈伯洋

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