高雄市長辯論…柯志恩提設反霸凌辦公室 賴瑞隆要爭取海上新機場

高雄市長選戰今晚在網路直播辯論，中天新聞「大新聞大爆卦」主持人馬千惠在辯論會中提問，要求民進黨候選人賴瑞隆說明為何高雄人還要再給民進黨4年，並點名具體改革方向，同時也要求國民黨候選人柯志恩若上任百日內必完成的三件事，柯志恩當場提出將設立「反霸凌辦公室」，賴瑞隆則大讚市長陳其邁是「一百分的市長」。

柯志恩表示，高雄不只有未來的「黃金十年」，更要放眼「黃金二十年」，她指出，行政院交通部過去對高雄國際機場24小時起降及相關擴建計畫抱持保留，若她上任將要求交通部重新評估，打破現有小港機場的宵禁限制，並在現有800億元新航廈基礎上提升功能。

她也指出前市長韓國瑜曾提出「南星計畫」卻在過去被嘲笑，但如今大家卻認為是一個很好的選址，因此她上任將積極克服技術與水流等問題，因為對高雄未來的發展而言，24小時機場非常的重要。

柯志恩還提出將成立全台第一個「反霸凌辦公室」，她說明，無論是在職場、學校或軍中，因無法接住情緒而造成的憾事頻傳，反霸凌辦公室將透過社工及社會安全網等多元管道，結合日常與長遠規畫，讓民眾在生活中有感滿足。

賴瑞隆則強力捍衛現有執政團隊，大讚市長陳其邁過去6年「日拚夜拚」，在他心目中是「一百分的市長」。賴瑞隆表示，市政是一棒接一棒，未來他將延續陳其邁打下的良好基礎，持續推動新機場計畫，除爭取小港機場新航廈外，也積極規畫爭取「海上新機場」，希望盡快讓南台灣，嘉義、台南、高雄、屏東擁有便利的24小時國際起降機場，便利貨運、商務客與旅客進出。

賴瑞隆強調，除了持續推動AI算力及應用中心、爭取輝達、AMD等企業進駐外，也將延續滯洪池與抽水站等治水工程，並全力推動傳統產業升級，照顧基層勞工朋友。

他說「過去這段時間傳產確實比較辛苦，而傳產也是高雄最多、最多人口的地方，所以未來我會全力以赴的協助我們的傳產的升級，照顧到更多的勞工朋友、讓我們的所有這些產業能夠得到更大的支持」。