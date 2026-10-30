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高雄市長選戰辯論攻防 柯志恩轟賴瑞隆「不要背稿、造謠」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩。中央社
國民黨高雄市長候選人柯志恩。中央社

高雄市長選戰今晚在網路直播電視辯論，媒體提問階段就展現火藥味，雙方針對高雄近年積極推動的演唱會經濟與產業轉型成效，國民黨候選人柯志恩提出質疑，高雄雖有演唱會經濟加持，但基層傳統產業與多數市民並未感受到實質好處，更當場砲轟對手民進黨候選人賴瑞隆「不要去背稿子，要根據題目來回應、不要當著全國的面造謠」。

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民視新聞南部中心主任莊順發在提問時指出，過去幾年高雄的演唱會經濟確實創造亮眼成績，吸引大量旅客並讓旅宿與攤商獲利，但部分市民卻直言「無感」，甚至面臨物價高漲的壓力。

此外高雄雖力推傳統產業升級及高科技產業進駐，但一般基層勞工面臨長期低薪、漲幅有限的困境，導致缺工問題嚴重，不少傳統公司行號更面臨倒閉或關門大吉的危機，詢問雙方藍綠候選人是否有實際的對策與區域均衡發展規畫。

對此賴瑞隆細數民進黨政績，強調過去高雄從工業城市轉型，在現任市長陳其邁推動下已獲顯著成果，他說「我們現在有台積電半導體進駐了，我們也爭取了AI的輝達、AMD也進駐了」並同步推動鋼鐵、石化、造船等傳統產業升級，加上強勢的農業冷鏈。

賴瑞隆強調，高雄的觀光、演唱會經濟也持續推動，這幾年高雄的觀光持續都是達成了全台灣的第一名的成績，他說「更多的觀客來到了高雄，所以我們的營業事業銷售總額甚至創下了6兆的一個史上的最佳的佳績」。

賴瑞隆承諾，未來會持續增加多元就業機會、提升薪資、降低失業率，並加強東高雄、北高雄及原縣區的均衡發展。

柯志恩隨後當場先批評賴瑞隆「我真的覺得賴瑞隆委員，不要去背稿子。剛剛提問人問的就是說，即使有演唱會經濟，但是我們高雄的很多產業還是面臨衰退，所以你要根據這個題目來回應」。

柯志恩也針對財劃法在草案討論階段，國民黨雖然曾有「首都加3%」的提案，但最終三讀通過的版本根本沒有，她嚴正質疑賴瑞隆「國民黨後來所送出去的三讀的版本，什麼時候看過首都3%？你從哪裡看到？而且我也公開反對首都要有3%，後來事實證明三讀通過的版本並沒有，所以不要當著全國的面來造謠」。

柯志恩指出，演唱會經濟固然帶動部分產業發展，但遠遠不足以撐起多數高雄人的口袋，她強調未來若要推動演唱會經濟，不應只看KPI的人次統計，而是要思考有多少產業鏈能真正落實在高雄，帶動在地燈光、舞台、硬體等在地廠商與從業人員的實質受益。

針對商圈沒落與文化娛樂產業的發展，柯志恩主張應將現有商圈進一步活化、找出特色，例如將新堀江商圈往外延伸至中央公園，結合白天森林與夜晚燈光硬體，將人潮帶動並外溢至周邊商圈，才能真正解決商圈遭逢的困境。

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