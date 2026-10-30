首場辯論火藥味濃…柯志恩嗆靠新潮流撐腰 賴瑞隆反擊：不要用派系框住我

「沒有新潮流，你能站上這個舞台？」高雄市長選戰今晚首場電視辯論火藥味十足，國民黨候選人柯志恩直指民進黨候選人賴瑞隆，質疑他能擊敗黨內多名資歷深厚的對手，全靠新潮流派系撐腰，更嗆聲「你就是新潮流寶寶」，直指賴若當選市長，新潮流恐全面盤踞高雄市府；賴瑞隆反擊「不要想要用派系來框住我」，強調高雄利益永遠擺第一。

柯志恩肯定陳其邁不代表否定市政，主張換黨執政才能揭弊；賴瑞隆則坦言接棒不容易，但有信心接下民進黨治理高雄「第四棒」，雙方更為「新潮流寶寶」、黨意是否凌駕高雄利益，唇槍舌戰。

高雄市長電視辯論會，辯論第二階段由媒體人提問，民視新聞南部中心主任莊順發與中天新聞主持人馬千惠輪流發問，進行4輪提問，兩位候選人依序回答，闡述立場。

其中派系問題掀起激烈攻防，媒體質疑賴瑞隆具有新潮流背景，是否淪為派系代理人？對此，賴瑞隆強調，過去20年始終以高雄利益優先，曾21次獲公督盟評選為優秀立委，爭取超過6000億元建設經費，直言「不要想要用派系來框住我」，高雄要的是走向全世界的潮流。

賴瑞隆質疑，柯過去在立法院表決時，始終與國民黨立委傅崐萁、翁曉玲及黨主席鄭麗文站在同一陣線，反問「那你能夠抵抗住你的黨意嗎？」他批評，柯志恩過去的表現「從來是跟黨站在一起，而犧牲了高雄利益」，甚至支持他所稱的「台北首都加三法」，讓他無法接受，直言「你要選高雄市長的人，你怎麼還會提出這樣的法案？」強調市長應以高雄利益為優先，而非一味服從黨意。

柯志恩反嗆，「鄭麗文、傅崐萁、翁曉玲不會到我高雄市政府，但是賴委員，如果你當選之後，新潮流絕對盤踞所有的高雄市政府，你就是一個新潮流的寶寶。」她質疑「如果不是新潮流，你可以站上講台」？

柯志恩追問，「你有哪一次是真的違反你的黨意？」直指賴瑞隆在砍勞工假、普發現金等議題始終與民進黨一致，「你過去的歷史當中，沒有一項是跟黨要求你做的有任何的扞格」，強調自己在法案上仍堅守價值良知。

媒體提問面對家人外國公民身分及國家認同質疑，柯志恩回應「我的立場就是高雄的立場，高雄的立場就是台灣的立場，台灣的立場就是中華民國的立場」，兒子服完兵役才赴海外發展，丈夫也曾服役兩年，如今退休返台，家人均以中華民國國民為榮。

財劃法攻防也成為焦點，柯志恩強調，高雄統籌分配款增加278億元，即使在行政院限制下仍增加58億元，營養午餐、敬老卡也使用統籌分配款支應，反問「如果我讓高雄損失了200億，請問這些錢從哪裡來？」要求賴瑞隆「訊息一定要正確，不要當著眾人面前造謠」。

賴瑞隆直言，柯志恩支持不利高雄的法案，反問「你要選高雄市長的人，你市民選過的人，你怎麼還會提出這樣的法案？」

針對高雄市長陳其邁施政滿意度高達84.4%，高人氣卻未完全轉化為民進黨市長候選人賴瑞隆的支持度，根據ETtoday民調，賴瑞隆支持度43.2%、柯志恩43.1%，僅差0.1個百分點，柯志恩在中間選民部分領先18.2個百分點。「上報」委託山水民調，陳其邁施政滿意度達84.4%，超過六成藍白支持者也肯定其施政。

媒體提問，陳其邁高人氣為何未能轉化為賴瑞隆支持度？柯志恩又將如何超越或修正陳其邁？

柯志恩表示，高雄綠大於藍，雙方支持度僅差0.1個百分點，「對我們來說就是一個相當的肯定」。她強調「肯定陳其邁，這是一個事實，但是柯志恩當選不代表否定陳其邁市政」，市政是一棒接一棒，中間選民的支持反映市民期待不同治理視角，「只有換黨的執政才有辦法揭弊」，長期由同一政黨執政，就會藏汙納垢，就像房子未徹底清掃難以看見潛藏弊端。

賴瑞隆也不示弱，他強調對選情有信心，但必須「謹慎小心、戒慎恐懼」，他回顧謝長廷首次當選僅贏4000多票、陳菊曾以1114票險勝，陳其邁首次參選也曾落敗，強調接棒從來不容易，「我有信心賴瑞隆這個第四棒，雖然過程會辛苦一些」，憑藉10年市府經驗、10年立法院歷練，帶領高雄走向下一個黃金十年。

高雄市長選戰今晚首場電視辯論，國民黨、民進黨兩位候選人柯志恩和賴瑞隆正面交鋒，火藥味十足。記者劉學聖／攝影