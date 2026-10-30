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正面交鋒！賴瑞隆批柯志恩配合藍白修法傷害高雄 提「三個第一」承諾

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今晚在電視辯論會，對柯志恩開轟。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今晚在電視辯論會，對柯志恩開轟。記者劉學聖／攝影

「高雄第一，尖峰對決」高雄市長選舉國、民2黨候選人柯志恩賴瑞隆的電視辯論會今天登場。

2026九合一選舉

民進黨候選人賴瑞隆砲火鎖定國民黨候選人柯志恩，批評柯配合藍白二度修正財政收支劃分法，造成南北財源差距擴大、高雄分配款增幅全國最低，以及計畫型補助大幅縮水，質疑柯口口聲聲要把高雄擺第一，卻在關鍵時刻沒有替高雄發聲。賴瑞隆並提出「產業第一、南方第一門戶、幸福第一」三大政見，強調要帶領高雄打造全新的黃金十年。

賴瑞隆表示，這次辯論選在公視台語台南部中心舉行，所在位置就是前高雄市長陳菊任內興建的高雄市立圖書館總館，見證高雄城市轉型。2023年高雄市政府與文化部合作，推動公廣集團南部中心，實現南部故事、南部開講，但如今南部珍貴文化資源卻面臨衝擊。

賴瑞隆指出，公視今年預算遭刪減2185萬元、凍結3億元，文化部也遭刪減10億元、凍結3.82億元，認為柯志恩身為立法院教育及文化委員會委員，每次面對市民質疑，總稱相關提案不是她提出，但她一路參與其中，配合國民黨，沒有替高雄發聲。

針對財劃法爭議，賴瑞隆提出三項不公平。他說，第一，南北財源差距擴大，高雄與台北的統籌分配稅款差距，從去年的194億元擴大至390億元，明年更將達431億元，創下高雄縣市合併以來最大差距。

第二，高雄分配款增幅全國最低，城市承擔的責任與建設需求多，資源成長卻最少；修法過程中，市長陳其邁雖受邀出席，卻沒有發言機會，最後修法三讀，高雄權益仍被忽視。

第三，計畫型補助大幅縮水，高雄計畫型補助款從去年的498億元降至今年334億元，明年更只剩211億元，捷運補助今年及明年合計減少136億元，不僅影響建設進度，也攸關270萬市民權益。

賴瑞隆批評，柯志恩可能將責任歸咎行政院，但問題根源在藍白二度修法。他以「台北本來就是天公仔子，你們台北滿漢大餐，給高雄一碗白粥，還要高雄人感謝你們，這是什麼道理」形容南北資源分配不公，強調高雄人無法接受。

賴瑞隆接著提出「三個第一」城市願景。第一是「產業第一」，將推動AI算力中心、半導體封測中心及國際人才中心，成立產業升級基金，配合賴清德總統8年投入1000億元的規畫，協助中小企業轉型，促進傳統產業與高科技產業相互加值，帶動觀光、海洋及漁業升級。

第二是「南方第一門戶」，加速捷運紅線北延、南延、橘線東延，以及黃線、紫線和國道7號建設，並推動台61線、台39線、台86線、高屏二快及台88線等交通建設，串聯大高屏生活圈；同時升級小港國際機場新航廈，推動24小時海上新機場，提升高雄國際競爭力。

第三是「幸福第一」，將生育補助提高至每胎5萬元，0至6歲幼兒每月加碼1000元，推動「一學區一公托」，每年提供60小時離托券，並擴大長照及喘息服務。

賴瑞隆也回顧高雄歷任市長謝長廷、陳菊及陳其邁的施政成果，感謝市府公務員、教師及第一線工作人員，認為高雄過去20年的進步，是所有市民共同努力的成果。他並肯定陳其邁的施政表現，直言「陳其邁市長絕對不止87分」。

賴瑞隆說，自己父親是木工，阿嬤在市場賣肉粽，從國會助理、市府局長到立委，累積10年市府、10年國會經驗，並獲公督盟21次優秀立委肯定，與團隊共同為高雄爭取超過6000億元建設經費。他自許不一定是最耀眼、最有趣的政治人物，但會努力成為最值得信賴的人。

他最後以自己喜愛的動漫「排球少年」教練名言「不能低頭，排球永遠是向上看的運動」，比喻城市發展也應持續向前，呼籲選民在11月22日、28日支持5號賴瑞隆，一起打造高雄全新的黃金十年。

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