高雄市長首場電視辯論交鋒 柯志恩提上任後第一個月將成立2個辦公室

高雄市長首場電視辯論會今晚登場，藍營候選人柯志恩和綠營候選人賴瑞隆首次正面交鋒，柯志恩提政見指出，4年前輸了，沒有倒下去，若當選高雄市長將成立「反霸凌」辦公室，不讓特權進入校園、接住孩子，並成立「高高平等」辦公室，讓市區和縣區發展資源平等。

柯志恩一開始提及，4年前她輸了，在輸了之後的第一個早上，但很多鄉親支持她，她不能在高雄倒下去，因此選擇在高雄安身立命，白天和家人散步、慢跑，在內惟黃昏市場採買，她認為要成為高雄人，不是出身在哪裡或在高雄待多久，而是要對這片土地擁有非常強烈的摯愛，和希望把這片高雄發展到什麼樣的程度。

柯志恩強調，市政是一棒接一棒，從過去的吳敦義市長、謝長廷市長、陳菊市長、韓國瑜到陳其邁市長，都各自有自己對城市的規畫，也就是這樣一步一步走到我們今天偉大高雄的一個面貌。

柯志恩表示，對於陳其邁市長演唱會經濟和高科技經濟，的確迎來非常多的掌聲，給予肯定，但是高雄還是有非常多在產業發展之後，並沒有把紅利放到自己的口袋，柯志恩強調，她不是在唱衰高雄，因為高雄面臨6年內有6.2萬人口流失，很多空汙汙染源，在6項指標當中，有4項都是排名冠軍。還有我們的人口，基本上面我們的餘命就是比台北少了4.1年，薪資就是比台北少了26萬，這是鐵錚錚的事實。

柯志恩並承諾，如果有機會能夠入主高雄市政府，除了她的一三五七九的政策之外，會在上任第一個月提出成立兩個辦公室，第一個是「反霸凌」辦公室，絕對不讓任何的特權、任何的政客把髒手進入校園、接住孩子，還給老師應有的尊嚴，在公司也是一樣，為政者必須要為他們打造一個友善的一個環境。

第二個要成立「高高」平等辦公室，柯志恩說，因縣市已合併了16年了，但是在縣區不管是在觀光、交通、醫療，還有非常大的進步空間，不能只重視市而忽略縣，這個彼此之間的資源的平等非常的重要。

柯志恩並提出，上任後要成立的3個行動的方案，第一個要設立的傳統產業振興的基金，因高雄擁有最棒的螺絲金屬扣件，但時代潮流讓這些產業非常的差，所以要連結未來高雄不管是科技、半導體、無人機事業和航太，把它連結起來，要用智慧製成協助傳統產業能夠提升，讓年輕人才可以留下來。

第二個是陸空大晉級計畫。除了捷運、公路及現有的國道7、國道10的延伸，不管是輕線、黃線還是紫線，都要如期完成。以及將高雄變成一個國際的大機場，啟動沒有宵禁的大港計畫，以及更具前瞻性的從路竹到前鎮的雙層高架交通的快速路網，這才是一個偉大城市該有的。

第三個是有關於205兵工廠，柯志恩認為它是一個城市的價值，希望能夠超越台北新一區，能夠看到3代更好，不管是商辦、住宅都能夠在家裡看到高雄一個最大的指標。

柯志恩在提自己政見最後反攻賴瑞隆，指賴強調自己有10年的市府經驗，但是聽來聽去，還在賣那隻黃色的小鴨，就很多的歷史資料顯示，黃色小鴨是李永得副市長還有非常多基層的公務員共同努力得來的，它是宣傳高雄的一個工具，不是個人政治的利器，指賴瑞隆應對基層的公務人員表達最大的一個肯定。

柯志恩指，賴瑞隆不斷地挑戰她，指她在高雄只有4年的時間，不如他20年。她強調，她是真的有心來維護高雄，不管待多少年，並細數4年中她揭弊的政績，揭露美濃大峽谷、燕巢垃圾山以及和山光電廠，促使檢調單位儘快收網。她真的非常痛心，這樣的土地被破壞。到底這樣的利益流到哪一個派系的手中？

柯志恩反酸賴瑞隆，這些都是過去大家不敢揭露。對我個人來說，高雄的市長不是只有興利而已，必須要揭弊，市政是一棒接一棒，但絕對不是派系主義的那一棒。

柯志恩搬出小時候記憶指出，小時候爸媽牽她的手去大新百貨，是她童年對高雄這個世界充滿極大憧憬，高雄是她心中最棒的夢想海港，她會好好用功，希望能在這座城市有她的立足之地，希望能幫助年輕人、小朋友，築夢踏實，夢想的海港這樣的城市才是一個市長該有的規格。