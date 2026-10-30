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批檢調不追賴瑞隆、蘇巧慧遭控弊案 黃國昌：碰到新潮流就腿軟？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌。圖／民眾黨提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆遭控收受雲豹能源集團及雲豹內部員工300萬元政治獻金，民眾黨主席黃國昌在社群媒體表示，跟民進黨新北市長候選人蘇巧慧「國庫通家庫」的違法弊案如出一轍，媒體不追、檢調不辦，這不是綠色雙標，什麼是綠色雙標？

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黃國昌指出，賴瑞隆接連遭揭露2020年立委選舉期間收受雲豹能源集團及雲豹內部員工300萬元政治獻金；此外，由賴瑞隆擔任董事長，2021年注資1000萬元成立的高雄市新世代教育基金會，基金會原始捐助人也赫見雲豹董事長張健偉、執行長譚宇軒，張建偉迄今都還是董事。

黃國昌表示，收了光電業者這麼多好處後，賴瑞隆在立法院也是「鼎力相助」，包括2017年6月，雲豹集團在立法院設置太陽能板，賴瑞隆出席記者會；2016年至2022年，賴瑞隆共舉辦21場與光電再生能源相關的記者會、公聽會，大剌剌要求政府釋出土地、鬆綁法規、提高躉購費率；2022年擔任經濟委員會召委，更力推修正「再生能源發展條例」增訂第12-1條，要求1000平方公尺以上的建築物需要在屋頂強制設置太陽光電板。

黃國昌指出，面對外界質疑賴瑞隆是否就是雲豹能源豢養在立法院辦事的立委，賴以「一切皆依照政治獻金法等法令規定處理」、「冷飯熱炒」閃躲迴避。然後，也就沒有然後了。

黃國昌批評，這跟民進黨新北市長候選人蘇巧慧「國庫通家庫」的違法弊案如出一轍，媒體不會追、檢調不會辦，這就是現在民進黨主政的現況，賴清德力挺的賴瑞隆，更是黨內最大尾的新潮流

黃國昌指出，反觀，一審遭重判收賄罪的民眾黨主席柯文哲，卻是以「威京集團以7名內部員工名義捐贈『台灣民眾黨』210萬元政治獻金」為理由，一塊錢都沒有進柯主席的口袋，就莫名其妙被認定有對價關係。

黃國昌質疑，這不是綠色雙標，什麼是綠色雙標？媒體與檢調只要用辦柯案十分之一的力道，賴瑞隆可以如此悠悠哉哉嗎？如果用相同的標準，檢調還要繼續睡下去嗎？賴瑞隆躲了這麼多天，還要繼續躲嗎？

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