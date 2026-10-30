高雄市長選舉辯論登場 柯志恩、賴瑞隆都說平常心

高雄市長選舉電視辯論會今天登場，中國國民黨高雄市長候選人柯志恩會前說，看到媒體大陣仗戒慎恐懼，平常心闡述政見；競選對手賴瑞隆說，保持平常心報告從政成績和未來願景。

柯志恩接受媒體聯訪，被問及對高雄最滿意及最不滿意的地方，及如果當選將怎麼改變高雄時表示，高雄很美，在高雄市長陳其邁帶領下，全力推動高科技，這應會帶動經濟更繁榮，但空氣與水質等有改進空間，辯論時將詳細說明。

至於辯論前心情，柯志恩說，會盡力讓選民了解政見及大家關注議題。

賴瑞隆表示，目前最不滿意的地方是財政收支劃分法修法讓高雄短少新台幣200億元經費，過去台灣發展長期重北輕南，近年好不容易在前總統蔡英文與總統賴清德努力下，高雄有更均衡發展，財劃法修法影響高雄非常大。

他說，對高雄最滿意的是市政在前高雄市長謝長廷、陳菊及陳其邁打拚下有很大轉變，包括就業率與薪資水準提升，相信市民相當有感。面對辯論平常心面對，會向市民報告他從政20年累積成果，並說明未來將如何與中央政府合作，全力為高雄打拚。

此外，有民意調查指兩人支持度接近，柯志恩表示，與她掌握狀況相近，相信綠營高層一定相當不滿，下周應會有賴瑞隆大勝20個百分點的民調，「任何民調我們都尊重，就是依照自己的節奏穩紮穩打。」

賴瑞隆表示，對選舉結果充滿信心也戒慎恐懼，希望大家肯定過去多年民主進步黨籍高雄市長帶給高雄的轉變，為高雄下一個黃金10年投下寶貴1票。