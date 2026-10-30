拋中華文化考題 沈伯洋作答…柯文哲再質疑：想混過去會繼續追打

針對台北前市長柯文哲拋出「中華文化跟台灣文化區分」和「市民大道縫合」議題，台北市長候選人沈伯洋已有作出回應。柯文哲今天到雲林輔選受訪時，除對沈的回答給予「點評」，並表示沈號稱是認知作戰專家，但問A，他好像不是答 B，或是答C還D想混過去，他會再繼續追打。

針對柯文哲所提的問題，沈伯洋昨天作出回答，認為有關台灣文化元素包括客家、原民、漳泉等，如何讓這些文化路徑被看到很重要。在設計文化廊道，更要有故事性延續，所以硬體與軟體都很重要，硬體面就是跟縫合有關，軟體方面就是如何串接文化廊道的故事。至於台灣跟中華文化問題，之前已有回過，他就再不多作回應。

對於沈伯洋的回答，柯文哲表示，題目是他所出，所以他昨天很認真看沈伯洋的回答，沈說台灣文化包含原住民、客家、漳泉、日治、中華文化，還有歐美文化，對此，他來為沈點評一下，第一，照沈的意思是客家跟漳泉文化不在中華文化裡面嗎？第二，在沈的認知裡，中華文化占台灣文化比例是多少？

柯說，因這牽涉到一些問題，就是那些長期在鼓吹去中化的人，台灣文化如果把中華文化去除掉，還會剩下多少？它的運作狀況又會是怎樣？沈伯洋號稱是認知作戰的專家，且長期在做去中化的工作，對於這個首都市長級的題目，他很想知道沈到底在想什麼，看法又是怎樣。他也質疑沈的答案，是問A不答 B，還是答C或D，想這樣混過去，這題他會繼續再追打。

至於市民大道高架南北縫合，柯文哲認為，沈這次的回答就很清楚，第一次講的時候可說完全沒有概念，應該是有找專家研究過，下一次等沈再提出比較詳盡計畫，到時候他再以前市長角度來點評。