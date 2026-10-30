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竹北活動採購一再契約變更 原廠商為何續接？鄭朝方被要求說清楚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方。記者杜建重／攝影
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方。記者杜建重／攝影

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書的張益豪在「董事長開講」質疑竹北市公所活動採購，指兩家同負責人、同址廠商三年得標19件，部分決標金額近預算99%、100%，並要求鄭朝方說明相關採購及契約變更。鄭朝方陣營回應，公所行政程序作業均依循法規。

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張益豪在「董事長開講」接受吳子嘉專訪時表示，泰O整合企業社、釜O整合行銷顧問有限公司雖名稱不同，但負責人及公司登記地點相同，三年得標件數合計19件，部分決標金額與預算金額接近99%、100%，讓他認為是「足以讓人質疑的奇怪現象」。張也說，他任職竹北市公所期間，普發6000元相關政策即由泰O執行，因此知道這家公司。

吳子嘉進一步調查商工登記資料指出，泰O與釜O負責人或代表人相同，登記地址一樣，並檢視兩家公司承接活動採購後的契約變更。

其中「2025市場生活音樂節」2025年9月17日由釜O以220萬元得標，原公告列無後續擴充；同年10月21日又有92萬元契約變更案，2026年1月8日再有260萬元契約變更案，得標者均為釜O。吳子嘉要求市公所說明各案新增或調整哪些工作、需求何時出現、由誰核准，以及為何必須由原廠商承接。

另「市政感恩分享會」2025年12月16日由釜O以134萬元得標，12月24日舉行活動，26日再有33萬元契約變更案；「2026竹北懷舊金曲之夜場地佈置」則由泰O以550萬元得標，原履約期限至10月3日，10月6日再有93萬9000元契約變更案。

吳子嘉指出，目前可讀取紀錄顯示，上述變更案援引政府採購法第22條第1項第4款，以未經公開評選或公開徵求的限制性招標辦理，因此要求市公所逐案說明哪些內容有相容或互通需要、為何必須向原廠商採購，以及需求、核准、施作與最後實際支出。

吳子嘉也強調，不能僅從契約變更日期或100%比率認定違失，核心問題是新增工作為何一再留給原廠商、需求是否早已知道、能否獨立採購，以及核准及施作程序如何完成，要求鄭朝方及市公所以紀錄說明。

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書的張益豪在「董事長開講」質疑竹北市公所活動採購。圖／取自董事長開講
曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書的張益豪在「董事長開講」質疑竹北市公所活動採購。圖／取自董事長開講

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書的張益豪在「董事長開講」質疑竹北市公所活動採購。圖／取自董事長開講
曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書的張益豪在「董事長開講」質疑竹北市公所活動採購。圖／取自董事長開講

鄭朝方 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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