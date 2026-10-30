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高鐵嘉義BRT增班 市府批「用點心換正頓」憂輕軌遭無限期延宕

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
高鐵嘉義站往返嘉義市區的快捷公車BRT增班方案已獲核定，11月1日起每周增加26班。聯合報系資料照
高鐵嘉義站往返嘉義市區的快捷公車BRT增班方案已獲核定，11月1日起每周增加26班。聯合報系資料照

高鐵嘉義站聯外輕軌建設成為嘉義市長選戰攻防焦點。民進黨嘉義市長候選人立委王美惠今天表示，高鐵嘉義站往返嘉義市區的快捷公車BRT增班方案已獲核定，11月1日起每周增加26班，改善尖峰時段接駁需求。不過，嘉市府隨即發聲明，質疑增班僅是短期治標措施，形同台語俗諺「用點心換正頓（餐）」，憂心中央藉此延宕輕軌建設，雙方再度隔空交鋒。

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王美惠表示，10月14日她與市長黃敏惠及市府團隊拜會行政院長卓榮泰，針對嘉義市交通建設及高鐵接駁問題交換意見，達成增加BRT班次的共識。經交通部、公路局、鐵道局及高鐵公司研議，公路局已於29日核定增班方案，11月1日起實施。

此次增班以7212「C」路線為主，即高鐵嘉義站往返嘉義市轉運中心（台鐵嘉義站後站）的區間車。周一至周四每天增加2班，分別於下午5時從高鐵嘉義站發車、下午4時30分從嘉義市轉運中心發車；周五至周日每天增加6班，高鐵嘉義站增開下午5時、晚間7時及8時班次，嘉義市轉運中心則增開下午4時、晚間6時30分及7時30分班次。

增班方案實施至2027年6月30日，相關費用依原接駁公車合約辦理，由公路局及高鐵公司負擔，不增加地方政府財政負擔。

王美惠指出，長期以來，BRT尖峰時段經常一位難求，民眾候車時間長，尤其傍晚及晚間接駁需求殷切。要讓民眾願意搭乘大眾運輸，必須先改善班次不足、轉乘不便等問題，才能逐步培養搭乘習慣。她感謝黃敏惠及市府團隊共同爭取，並強調長遠交通建設與眼前接駁需求都不能忽略。

不過，市府認為，興建高鐵聯外輕軌是完善高鐵接駁、帶動嘉義未來發展的重要建設，BRT增班只能治標，不能取代輕軌。市府指出，嘉義高鐵站及台鐵嘉義站年運量已達1400萬人次，此次每周增加26班，估計僅增加約1000人次的運輸量能，對尖峰時段的運能不足問題，恐怕只是杯水車薪。

市府表示，BRT屬公路客運，地方多年來持續爭取增班，如今雖獲核定，仍應同步推動輕軌建設，不能讓短期措施成為延宕長期建設的理由。黃敏惠先前北上行政院協商，爭取的不只是增加幾班公車，而是嘉義市未來交通發展的關鍵。

市府強調，為推動輕軌，地方已展現最大誠意，主張將中央與地方財政負擔等核心爭議另行專案協商，尋求解決方案，避免建設持續停滯。從提出需求至今，嘉義人已等待超過21年，不能再陷入漫長等待。

市府並質疑，若只以少量增班回應地方需求，卻未讓輕軌實質向前推進，恐怕形成「用點心換正頓」的局面，甚至成為無限期延宕輕軌的政治藉口。BRT增班雖是眼前交通改善的一步，但如何兼顧短期接駁與長期軌道建設，仍是嘉義市長選戰中難以迴避的交通考題。

高鐵 輕軌 2026九合一選舉 嘉義市選舉 王美惠 黃敏惠

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