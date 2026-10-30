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高雄市長選舉最新民調「咬超緊」 柯志恩、賴瑞隆今晚辯論前回應了

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄即時報導
高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，恰巧媒體今天公布最新市長民調結果，國民黨市長候選人柯志恩（右）與民進黨候選人賴瑞隆（左）支持度五五波，雙方差距0.1個百分點。聯合報系資料照
高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，恰巧媒體今天公布最新市長民調結果，國民黨市長候選人柯志恩（右）與民進黨候選人賴瑞隆（左）支持度五五波，雙方差距0.1個百分點。聯合報系資料照

高雄市長候選人柯志恩賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，恰巧媒體今天公布最新市長民調結果，國民黨市長候選人柯志恩與民進黨候選人賴瑞隆支持度五五波，雙方差距0.1個百分點。賴瑞隆回應，他對選舉結果充滿信心，但是也戒慎恐懼，會全力爭取支持。柯志恩說，兩人目前確實在伯仲之間，綠營高層應該對這個結果非常不滿意，下周可能會應大贏柯志恩的民調。

2026九合一選舉

高雄市長共5人登記參選，《ETtoday民調雲》公布高雄市長候選人民調結果，民進黨賴瑞隆43.2%、國民黨柯志恩為43.1%、司法改革黨張靜0.3%、王肇民及洪方隆各為0.1%，另有12.7%選民尚未決定或沒意見。賴瑞隆險勝柯志恩0.1個百分點，但在誤差範圍內。

針對民調結果，賴瑞隆回應，他對選舉結果充滿信心，但是也戒慎恐懼，畢竟選舉還有最後29天，他會全力向所有市民爭取支持，希望大家能肯定過去20幾年來市長謝長廷、陳菊及陳其邁努力成果，呼籲大家11月 28號踴躍出來投票，除肯定這幾位市長為高雄的建設，也能夠為高雄未來的黃金十年投下關鍵一票。

賴瑞隆強調，他有20年豐富的市政及國會經驗，20年始終在高雄全力爭取建設，並與高雄人同甘共苦，成長及進步過程都參與其中，希望大家給他8年時間全力打拚。

柯志恩表示，民調數字跟她目前所看到的狀況完全吻合，兩個人還是在一個伯仲之間，但是她也相信這樣的一個結果勢必會讓綠營高層非常不滿意，他們可能會認為這是「北戴河」介選。

柯志恩說，她預估下禮拜時候，綠營會放出一個約贏她逾20個百分點的民調，然後告訴大家說，綠營的支持度高很多，這應該是往後他們會操作的點。柯強調，任何民調她都會尊重，並照自己的節奏進行。

辯論 柯志恩 民調 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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