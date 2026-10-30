「毒駕最重處死刑」沈伯洋未投票 徐巧芯：我在現場超級傻眼

立法院今三讀修正通過藍白黨團修法，將毒駕致死最重處以死刑，民進黨立委沈伯洋等綠委未投票。蔣萬安競總執行總幹事徐巧芯說，「我在現場超級傻眼」，她也反問到底支持還是不支持？這會讓關心毒駕的人，懷疑到底立場是什麼。

徐巧芯下午陪蔣萬安太大石舫亘掃永春黃昏市場受訪，針對沈伯洋沒投票，她指出，毒駕的可惡之處，傷害很多無辜家庭，把毒駕的刑責提高，她以為是全民的共識，而且是不分黨派，完全沒有辦法理解，為什麼修高毒駕刑責的時候，竟然不敢反對，但是也不願意支持跟認同。

徐巧芯指出，很多的議題不分藍綠的，重視的是人民的生命安全，就應該積極表達自己的立場，假如民進黨反對，就像莊瑞雄委員投下反對票，不要說反毒駕，真正表決、能做決定的時候，又不做決定，用退席的方式，請問你到底是支持還是不支持呢？這會讓關心毒駕的人，懷疑到底立場是什麼。

徐巧芯表示，民進黨若用這樣的立場跟態度，常講開會開了一百次、一萬次，但如果在最關鍵的增加毒駕刑責的表決上，不願意按下表決器，開再多會都是假的，所以再次呼籲民進黨，包含是立法委員，不要有黨派之見，毒駕攸關全民安全，而且已經傷害到很多人，希望可以勇敢的站出來捍衛。

她也問沈伯洋，毒駕修法刑責提高，同不同意？如果不同意，為什麼不敢按反對？如果同意，為什麼不出席會議按下表決鍵同意？

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