妻代拜票…蔣萬安身體不適是否現身辯論會？ 競辦：31日一定出席

外界關心身體不適的台北市長蔣萬安是否出席明天電視辯論會，蔣萬安競選辦公室執行總幹事徐巧芯今天表示，改期影響候選人，對媒體與主辦方也是負擔，無論如何明天一定出席。

尋求連任的蔣萬安28日結束行程後身體不適，昨天起取消行程；陪蔣萬安妻子石舫亘到市場拜票的徐巧芯接受媒體聯訪表示，不需改期，時間好不容易完成協調，不希望由於蔣萬安影響期程。希望蔣萬安保養身體，展現陽光與自信，說明4年政績與未來願景，爭取連任。

至於辯論會交叉詰問環節，徐巧芯說，她今天才看到流程，「看到頭都懵了」，機制確實很複雜，也希望讓大家了解各議題。她說，當初競辦總幹事羅智強協商時，強調須納入交叉詰問，流程雖非常複雜，但希望吸引更多市民關心台北市政與未來。

媒體追問，交叉詰問節奏較難掌握，毒品等議題如果沒回答好是否失分，徐巧芯表示，「看你問的是誰」，對民主進步黨台北市長候選人沈伯洋應該不難，任何問題好像都能答，有沒有內容是另一回事。她相信沈伯洋在各環節都可完整回答，但辯論中應檢視回答有沒有意義、價值與是否誠實。

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