遭批評毒駕致死最重判死修法未投票 蘇巧慧競辦：此次修法黑箱倉促

針對立法院今天三讀修正通過藍白黨團提案，將毒駕致死最重處以死刑，新北市長候選人李四川競辦批評立委蘇巧慧未投票是與民意作對。蘇陣營指稱，提高刑責是不分黨團的共識，但此次修法黑箱倉促做出重大修改，只會引發與其他法律的扞格。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將指稱，蘇巧慧非常贊成行政院今天提出的修正版本，將毒駕刑責提高、增加罰款，甚至十分支持沒收犯案車輛。

但是在野黨在今日表決之前不到半小時才提出修正版本，在獄政配套和刑法穩定性都沒有討論的情況下，就強行通過修法，非常不負責任。馬亨亨．夷將強調，提高刑責是不分黨團的共識，然而在野黨此次修法以黑箱方式倉促做出重大修改，只會引發與其他法律的扞格。

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