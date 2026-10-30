熱情相挺！李四川中和掃街 婦人「滿頭染髮劑」急衝店外合照逗笑全場

國民黨新北市長候選人李四川今天傍晚前往中和區連城路黃昏市場掃街拜票，在地建和里長江曉佩及市場自治會幹部全程陪同，李四川逐一向攤商及採買民眾問候，沿途受到熱情歡迎；其中最有趣的一幕，是一名正在染髮的鄉親得知李四川來到市場，直接頂著滿頭染髮劑衝出店外，迫不及待跑出來打招呼，高喊「川伯凍蒜！」逗趣又熱情的畫面讓現場笑聲不斷，更展現李四川的在地高人氣。

李四川沿途與攤商握手寒暄，許多民眾主動上前要求合照，還有民眾開心拿出隨身攜帶的筆記本，請李四川親筆簽名留念，拿到簽名後笑得合不攏嘴。另有烘焙店業者熱情邀請李四川進店，請他直接在牆壁留下簽名，表達對李四川的肯定與支持；市場自治會代表也特別準備吉祥物致贈李四川，祝福高票當選。

李四川表示，感謝在地里長、自治會、攤商及鄉親們的熱情，傳統市場不只是市民採買的地方，更是最貼近庶民生活、最能聽見地方心聲的所在。從攤商生意到交通、居住環境，每一項需求都是未來市政的重點項目，他會秉持基層出身精神、永遠與市民站在一起，攜手第一線解決各項市民朋友的生活大小事。

談到中和未來發展，李四川表示，交通提升與都市更新是地方關心的兩大課題，未來將加速推動「中和光復線」延伸，串聯松山新店線、文湖線、板南線等路網，讓中和在地鄉親搭捷運往返雙北核心地區更加便利，大幅減少通勤時間；針對中和許多屋齡偏高、巷弄狹窄的老舊社區，李四川也提出「都更5夠力」政策，透過加速行政效率、提升都更誘因等方式，加速老舊社區翻新，改善居住安全與翻轉城市面貌。

今天掃街，有跨黨派人士熱情參與，黨籍立委張智倫及新北市議員游輝宂、陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯與民眾黨議員候選人陳怡君皆到場共襄盛舉。

國民黨新北市長候選人李四川今天傍晚前往中和區連城路黃昏市場掃街拜票，李四川逐一向攤商及採買民眾問候，沿途支持民眾爭相握手歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今天傍晚前往中和區連城路黃昏市場掃街拜票，李四川逐一向攤商及採買民眾問候，沿途支持民眾爭相握手歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今天傍晚前往中和區連城路黃昏市場掃街拜票，李四川逐一向攤商及採買民眾問候，沿途支持民眾爭相握手歡迎。圖／李四川競辦提供