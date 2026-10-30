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機制複雜？蔣萬安、沈伯洋明電視辯論 徐巧芯曝看到流程「頭都懵了」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長候選人電視辯論10月31日登場，蔣萬安（左）、沈伯洋（右）正面交鋒。聯合報系資料照
台北市長候選人電視辯論10月31日登場，蔣萬安（左）、沈伯洋（右）正面交鋒。聯合報系資料照

台北市長電視辯論會明登場，針對辯論的流程的第二階段交互詰問，提問人還可以再追問，蔣萬安競總執行總幹事徐巧芯下午受訪指出，立論有申論交叉詰問，其實她今天才看到辯論的流程，「頭都懵了」確實機制是滿複雜的。

2026九合一選舉

徐巧芯下午陪蔣萬安太太石舫亘赴永春黃昏市場掃街受訪，針對辯論流程，她說，當初羅智強做協商代表時，強調是一定要有交互詰問，雖然流程看起來非常複雜，但也希望如此可以吸引更多的台北市民，共同來關心台北市的市政，以及台北的未來。

媒體也問，交叉詰問的節奏是不是不容易掌握？像毒品這種題，如果沒有答好，在選民心中會失分？ 徐巧芯說，要看是問誰，她酸說，對沈委員來說應該不會，因為不管問什麼問題，沈伯洋好像都可以回答，只是有沒有內容是另外一回事。

徐巧芯又酸，沈伯洋的時間，應該都可以填滿，以在立法院認識他這麼多年，就像最近被問到陸軍206旅偷竊、霸凌案，找沈伯洋陳情，都沒有回應，實際上也確實沈伯洋沒有回覆對方，但被媒體問到時，他還是可以講「我連假的時候收到陳情，然後就問了國防部，然後國防部說我是第一個關切的」。

徐巧芯說，其實自己九月底，就已經得到國防部的初步回覆，然後持續追蹤，沈伯洋沒有得到國防部的回覆，也沒有去跟陳情人講，竟然這個問題，他還可以回答一兩分鐘。

她酸說，相信沈委員無論什麼樣的交互詰問，都可以完全回答出來，但回答的有沒有意義？有沒有價值？是不是真的？有沒有老實的回應？有沒有誠實的面對台北市民？才是在辯論當中要去檢視的。

國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 徐巧芯 辯論 羅智強

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