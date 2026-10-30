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何欣純宗教後援會道教總會成立授證 凝聚宗教界力量打造更好台中

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純（前排中）舉辦宗教後援會道教總會成立暨授證大會，盼凝聚宗教界力量，扎根在地、進軍國際，打造更好的台中。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純（前排中）舉辦宗教後援會道教總會成立暨授證大會，盼凝聚宗教界力量，扎根在地、進軍國際，打造更好的台中。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天舉辦宗教後援會道教總會成立暨授證大會，高舉戰旗展現宗教界團結支持的力量。何感謝各宮廟長期投入公益、關懷弱勢及深耕地方，強調未來整合中央與地方資源，協助宗教文化扎根社區、拓展國際交流。

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何欣純表示，自己從小跟父母及阿嬤走訪各地宮廟，在廟埕玩耍、品嚐糖果餅乾，許多過年過節的美好回憶與宮廟緊密相連；這些成長經驗讓她深刻感受到，宮廟不只是信仰中心，更是凝聚地方情感、連結社區生活的重要場域，成年後每次走進宮廟，也能感受到內心的平靜與安定。

她指出，宗教不僅撫慰人心，更透過各種公益活動關懷弱勢家庭、照顧孩子，成為穩定社會、守護社區的重要力量。何欣純承諾，未來若擔任市長，將持續支持宮廟活動，並推動國際交流，讓更多海外旅客認識台灣宮廟建築、傳統科儀及民俗文化，結合地方觀光與周邊商圈，創造文化與經濟雙贏。

何欣純細數證件，包含加速捷運建設、六心福利政策、延續老人健保、擴大敬老愛心卡使用、升級國中小免費營養午餐、全面盤點市府預算普發現金等等；她強調，要以首都格局帶動台中發展，加速建設、照顧市民。

何欣純感謝宗教界支持，強調後援會成立不只是凝聚力量，更要轉化為實際行動，讓更多市民了解並參與福利政策，以行動、溫度與創新承擔市政責任，並懇請市民於11月28日支持1號何欣純及台中隊議員，力拚市長當選、議員全壘打，攜手打造更加繁榮、幸福、欣欣向榮的大台中。

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