快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

轟原民會主委拿建設補助綁樁 許宇甄：踐踏行政中立應公開道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）（圖）。聯合報系資料照
原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）（圖）。聯合報系資料照

國民黨團書記長許宇甄今日表示，針對原住民族委員會主委曾智勇日前於屏東縣泰武鄉競選場合中，將地方建設補助作為選舉籌碼，並以「認識誰」與「不認識誰」作為對比，明示若非特定候選人當選地方恐拿不到補助的言論，表達最嚴厲的譴責，此舉公然踐踏「公務人員行政中立法」，更是對原住民族人與台灣民主制度的嚴重侮辱。

2026九合一選舉

許宇甄提出三點嚴正聲明與要求。第一，國家資源為全民共有，絕非政務官的政治提款機。原鄉部落的橋梁、道路、災後重建等各項建設經費，皆為國家的公共資源與納稅人的血汗錢。補助之核定必須依據地方實際需求、計畫內容、法定程序與專業審查來決定，絕不容許政府官員的「私相授受」而有差別待遇。原民會主委將國家公帑視為政黨及個人做人情的工具，不僅是嚴重失言，更是嚴重失職。

許宇甄指出，第二，嚴格查辦預算流向，要求原民會公開相關經費核定明細。針對曾智勇於影片中公開提及之「2500萬元橋梁工程」，以及「原民會補助近3億元、跨部會達7至8億元」等鉅額經費，國民黨團強烈要求原民會立即公開相關計畫之名稱、申請機關、審查程序、核定公文、補助來源、實際撥款與工程進度等決算資料，向全民與國會交代清楚：國民黨團絕不容許任何黑箱作業或政治綁樁之情事。

許宇甄表示，第三，尊重原民民主選擇，停止以行政資源施壓與恐嚇選民 。政黨競爭應以政見與治理能力爭取選民認同，而非將中央行政資源充作明示、施壓或恐嚇選民的武器，族人的選票更不是拿補助交換來的兌換券。泰武鄉親與所有原住民族人有自己的判斷與尊嚴，中央政府對原住民族地區的責任，應建立在制度、公平與國家承諾上，而非政黨與私人關係。

國民黨團重申，公共資源不能私有化，行政補助不能選舉化，原住民族人的投票權更不能被任何人拿來交換。我們嚴正要求曾智勇立即出面為其破壞行政中立的言行向泰武鄉親及全國人民公開道歉，並明確保證未來所有經費審查皆依法、公平、平等受理，絕不因選舉結果而有任何差別待遇。

國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

2026九合一選舉 屏東縣選舉 許宇甄 原民會 曾智勇 行政中立

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為參選人站台談話惹議 原民會主委曾智勇臉書道歉

陸軍女中尉疑遭霸凌亡 許宇甄批心輔失靈、籲國防部徹查交代

陳國樑／長者健保補助 別吵錯重點

毒駕致死可判死三讀 許宇甄轟綠營「如忍者龜集體神隱」

相關新聞

2女記者遭撞倒落淚…蔣萬安團隊攝影師下場曝光 石舫亘向媒體握手致歉

蔣萬安競總團隊一名攝影師，上午在蔣萬安太太石舫亘赴成功市場掃街時，用身體撞開現場採訪的2位女記者，現場一度混亂，其中一女記者委屈落淚，蔣萬安競辦上午發聲明致歉，競總執行總幹事徐巧芯下午受訪也再次道歉，該攝影師也不會在團隊工作。

輔選沈伯洋…賴總統批「鄰居」介選 點名黑道、中共在台第五縱隊

身兼民進黨主席賴清德總統今與民進黨台北市長候選人沈伯洋共同出席天母三玉宮祈福揭匾典禮，賴總統致詞，除了祈求國泰民安外，也為沈伯洋祈福競選順利平安、高票當選。他也強調，近日大陸透過各種手段影響台灣選舉讓他非常心痛，他一定會盡力排除外來勢力介入，保護所有候選人安全。

機制複雜？蔣萬安、沈伯洋明電視辯論 徐巧芯曝看到流程「頭都懵了」

台北市長電視辯論會明登場，針對辯論的流程的第二階段交互詰問，提問人還可以再追問，蔣萬安競總執行總幹事徐巧芯下午受訪指出，立論有申論交叉詰問，其實她今天才看到辯論的流程，「頭都懵了」確實機制是滿複雜的。

「毒駕可處死刑」沈伯洋未投票 蔣萬安競辦反問：不要有死刑？

立法院今三讀修正通過藍白黨團修法，將毒駕致死最重處以死刑，民進黨立委沈伯洋等綠委未投票。蔣萬安競辦質疑，沈伯洋昔嘲諷酒駕羈押、曾主張「不要有死刑」，毒駕修法未投票，是因始終放不下過去「不要有死刑」的主張。

台北市長辯論會周六登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒 規則流程一次看

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。