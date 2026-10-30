轟原民會主委拿建設補助綁樁 許宇甄：踐踏行政中立應公開道歉

國民黨團書記長許宇甄今日表示，針對原住民族委員會主委曾智勇日前於屏東縣泰武鄉競選場合中，將地方建設補助作為選舉籌碼，並以「認識誰」與「不認識誰」作為對比，明示若非特定候選人當選地方恐拿不到補助的言論，表達最嚴厲的譴責，此舉公然踐踏「公務人員行政中立法」，更是對原住民族人與台灣民主制度的嚴重侮辱。

許宇甄提出三點嚴正聲明與要求。第一，國家資源為全民共有，絕非政務官的政治提款機。原鄉部落的橋梁、道路、災後重建等各項建設經費，皆為國家的公共資源與納稅人的血汗錢。補助之核定必須依據地方實際需求、計畫內容、法定程序與專業審查來決定，絕不容許政府官員的「私相授受」而有差別待遇。原民會主委將國家公帑視為政黨及個人做人情的工具，不僅是嚴重失言，更是嚴重失職。

許宇甄指出，第二，嚴格查辦預算流向，要求原民會公開相關經費核定明細。針對曾智勇於影片中公開提及之「2500萬元橋梁工程」，以及「原民會補助近3億元、跨部會達7至8億元」等鉅額經費，國民黨團強烈要求原民會立即公開相關計畫之名稱、申請機關、審查程序、核定公文、補助來源、實際撥款與工程進度等決算資料，向全民與國會交代清楚：國民黨團絕不容許任何黑箱作業或政治綁樁之情事。

許宇甄表示，第三，尊重原民民主選擇，停止以行政資源施壓與恐嚇選民 。政黨競爭應以政見與治理能力爭取選民認同，而非將中央行政資源充作明示、施壓或恐嚇選民的武器，族人的選票更不是拿補助交換來的兌換券。泰武鄉親與所有原住民族人有自己的判斷與尊嚴，中央政府對原住民族地區的責任，應建立在制度、公平與國家承諾上，而非政黨與私人關係。

國民黨團重申，公共資源不能私有化，行政補助不能選舉化，原住民族人的投票權更不能被任何人拿來交換。我們嚴正要求曾智勇立即出面為其破壞行政中立的言行向泰武鄉親及全國人民公開道歉，並明確保證未來所有經費審查皆依法、公平、平等受理，絕不因選舉結果而有任何差別待遇。