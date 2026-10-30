2女記者遭撞倒落淚…蔣萬安團隊攝影師下場曝光 石舫亘向媒體握手致歉

蔣萬安競總團隊一名攝影師，上午在蔣萬安太太石舫亘赴成功市場掃街時，用身體撞開現場採訪的2位女記者，現場一度混亂，其中一女記者委屈落淚，蔣萬安競辦上午發聲明致歉，競總執行總幹事徐巧芯下午受訪也再次道歉，該攝影師也不會在團隊工作。

徐巧芯下午陪同石舫亘到永春黃昏市場掃街，石舫亘抵達現場時，也一一向現場採訪的攝影和文字記者握手致意，表達感謝，媒體也追問蔣萬安的身體狀況，石舫亘僅說謝謝大家的關心，喊「台灣加油、台北加油」。

徐巧芯指出，她要代表競選團隊，針對早上掃街過程中，競選團隊的攝影同仁推擠到2位記者，鄭重說一聲抱歉，也感謝記者不辭辛勞，來這裡採訪，發出這樣的狀況，「我們感到很遺憾」也要再次跟所有辛苦的媒體說一聲抱歉。

徐巧芯指出，未來一定會小心謹慎注意，即便是人多，團隊在管理上也會積極精進，「希望大家能夠接受我們的歉意」，以後這樣的情況不會再出現，也會重新調整攝影團隊的成員。

至於為何不是當事人出來道歉？徐巧芯說，由她出面，是表達更加慎重，她是競選團隊的執行總幹事，也要承擔起這個責任，積極的精進檢討以及道歉。媒體也追問該攝影師還會在這個團隊繼續做攝影工作？徐巧芯說，「我了解是不會」。