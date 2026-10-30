選前衝刺！柯文哲再抵雲林輔選 他分析民眾黨選情呼籲支持第三勢力

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午到雲林陪同議員候選人陳乙辰掃市場，被問到民眾黨在台中市及濁水溪以南選情，藍白合是否有些變化，所剩時間不多如何突破，柯文哲指陳乙辰是濁水溪以南唯一一席，期待他能成為「火種」擴散，並呼籲選民支持第三勢力，給更多新人機會。

被問到民眾黨台中市議員候選人劉芩妤邀請國民黨立委葉元之陪同掃街，因藍營地方反彈改為直播，讓她感到委屈。柯文哲直言「不用意外」。

柯文哲指出，多席次選舉，不論藍、綠、白、無黨籍都提名滿額，選情拉緊，每個候選人有時無法靠別人來站台，只能靠自己，所以新人較辛苦，想要出頭不容易。他全省輔選也發現民眾黨新人的確選得很辛苦，所以只能呼籲大家多支持民眾黨、支持第三勢力，不管支持柯文哲或支持黃國昌都拜託集中選票，給新人機會。

至於濁水溪以南的選況，柯文哲轉身指著陳乙辰笑說，目前陳是民眾黨在濁水溪以唯一的一席議員。陳要守住也不容易。民眾黨在屏東、高雄市都只提名一席，人數很少，所以先要集中選票選上，才有辦法再開始建立組織。

柯文哲說，陳乙辰像是民眾黨的「火種」，除要爭取連任更要能擴散出去，壓力不小，所以他才再到希望選民給一些新人多支持。

至於選舉只剩一個月是否會與包括像雲林張嘉郡等人合體，柯文哲說，目前民眾黨聲量最大是他和黃國昌，民眾黨中央有輔選計畫，黃負責雙北，他負責雙北以外的縣市，目前還是以輔選民眾黨為優先，行有餘力再輔選其他的人。