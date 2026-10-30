竹北市長選戰拚親子牌 邱臣遠進社區共讀、聽年輕爸媽心聲

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚舉辦「幸福小客廳」親子同樂會，邀竹北東區社區大樓家長與孩子共讀繪本、交流育兒需求。邱臣遠表示，竹北人口結構年輕，親子家庭需求應是市政優先回應課題，未來將持續走入社區，將家長心聲轉化為政策。

邱臣遠競選總部舉辦「幸福小客廳--幸福臣堡親子同樂會」，邀請竹北東區社區大樓的家長攜子女參與。邱臣遠偕同新北市議員候選人陳怡君出席，與家長及孩子們進行繪本共讀與親職交流，傾聽年輕家庭在育兒與生活上的需求，持續深耕東區社區。

邱臣遠表示，竹北東區是年輕家庭高度集中的生活圈，許多雙薪家庭居住在社區大樓，日常忙於工作與育兒，鄰里之間往往缺乏交流機會。「幸福小客廳」以繪本共讀為媒介，希望為孩子創造結交朋友的空間，也讓家長之間建立彼此支持的網絡，讓社區成為家庭的延伸。

邱臣遠指出，竹北人口結構年輕，親子家庭的需求正是城市治理應優先回應的課題。從托育資源布建、公共遊憩空間規畫，到親子友善設施完善，市政應以家庭實際需要為出發點，減輕年輕爸媽負擔，讓育兒在竹北成為一件安心的事。

邱臣遠強調，孩子的成長只有一次，城市有責任成為每個家庭最堅實的後盾。未來將持續走入竹北各社區，傾聽家長心聲，將第一線需求轉化為具體政策，讓幸福從家裡延伸到社區，陪伴竹北的孩子快樂長大。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚舉辦「幸福小客廳」親子同樂會，邀竹北東區社區大樓家長與孩子共讀繪本、交流育兒需求。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚舉辦「幸福小客廳」親子同樂會，邀竹北東區社區大樓家長與孩子共讀繪本、交流育兒需求。圖／邱臣遠團隊提供