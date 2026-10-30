神隱沒投票？毒駕致死可判死 李四川競辦批蘇巧慧落跑「跟民意作對」

立院今三讀通過藍白共提的「刑法」第185條之3條文修正草案，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未投票，李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，毒駕造成家庭破碎，是民眾深惡痛絕的重大犯罪行為，在野黨推動修法將毒駕致死者刑度大幅提高，最重更可處以死刑，藉嚴刑峻法嚇阻犯罪，蘇巧慧卻選擇神隱，不敢為了人民權益而投票，再次凸顯蘇巧慧始終是黨意大於民意。

潘才鉉表示，毒駕不僅危害交通安全，更奪走無辜市民生命，造成家庭永遠的傷痛。2024年，執勤中的三重分局警員黃瑋震，遭一名男子吸食毒品後無照駕駛撞死，同年又發生土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，在攔查一名毒駕女子時被拖行撞擊致死，引發社會各界強烈憤怒，呼籲修法提高毒駕刑責、增加嚇阻力。

潘才鉉表示，立法院今三讀修法提高毒駕刑度，身為立委的蘇巧慧卻未投票，不僅未盡立委的職責，更辜負市民的託付，面對攸關民眾生命安全的重大議題，市民期待的是民意代表站出來替市民發聲、捍衛市民權益，而不是在關鍵時刻缺席，但蘇巧慧永遠是黨意高於民意，令人質疑究竟有沒有真正把新北市民的聲音放在心上？

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