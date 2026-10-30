輔選沈伯洋…賴總統批「鄰居」介選 點名黑道、中共在台第五縱隊

身兼民進黨主席賴清德總統今與民進黨台北市長候選人沈伯洋共同出席天母三玉宮祈福揭匾典禮，賴總統致詞，除了祈求國泰民安外，也為沈伯洋祈福競選順利平安、高票當選。他也強調，近日大陸透過各種手段影響台灣選舉讓他非常心痛，他一定會盡力排除外來勢力介入，保護所有候選人安全。

賴總統今與沈伯洋一同出席外，包含沈伯洋競選總幹事吳思瑤及選區議員今天也都到場，現場不少支持者聚集廟方四周，高舉「洋流」小物為沈加油打氣，場面熱鬧。沈伯洋也表示，大學時代常來這邊吃日本料理，天母是文化、美食聚集之地，重要元素匯聚天母，符合國際「15分鐘生活圈」，接下來會讓大家步行距離、舒適度更好，會讓城市規畫更好，成為一流城市標準。

賴總統表示，確保競選活動平安、順利是他的責任，中央和地方政府警政單位會保護所有候選人安全，只要有需要絕對義不容辭，更要發揮公權力阻擋外部勢力介入，其實媒體報導、國家也有抓到來自外國，「就是我們鄰居啦」介入台灣這場選舉，不論是跨國鎮壓、空戰分化，特別是和黑道勢力及中國在台灣第五縱隊來影響這場選舉，讓他內心很痛，一定盡力徹底排除外來勢力。

賴總統說，他希望每一位國家主人深化台灣民主出來投票選賢與能，不能受到敵人誘拐及惡勢力威脅，同時他也為一旁沈伯洋拉票，要讓台灣的首都「換新衫」，誇讚沈不僅從國際到地方文化都非常了解，賴說，他曾經做過市長知道好的市長要對地方了解，不了解很難做好，用各種角度來檢驗沈伯洋。

除了力挺沈伯洋外，賴總統也呼籲要讓民進黨議員全壘打，賴更有自身經驗表示，在立法院沒有過半執政很艱難，雖然大家都說團隊認真、經濟進步，但若立法院過半支持政府政策，經濟會更好、國家會更安全。