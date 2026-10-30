「毒駕可處死刑」沈伯洋未投票 蔣萬安競辦反問：不要有死刑？

立法院今三讀修正通過藍白黨團修法，將毒駕致死最重處以死刑，民進黨立委沈伯洋等綠委未投票。蔣萬安競辦質疑，沈伯洋昔嘲諷酒駕羈押、曾主張「不要有死刑」，毒駕修法未投票，是因始終放不下過去「不要有死刑」的主張。

蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰指出，毒駕零容忍，不能只喊口號，沈伯洋卻未投票，究竟是黨意凌駕民意，還是始終放不下過去「不要有死刑」的主張？既然參選後聲稱立場接近支持死刑，為何到了關鍵表決，卻不投下支持票？對嚴懲毒駕的態度，必須向人民交代。

楊沛緰表示，2013年酒駕肇事問題引發社會關注，時任總統馬英九為遏止酒駕，要求相關部會研議將酒駕納入預防性羈押，並推動將酒駕刑事處罰的吐氣酒精濃度門檻，從每公升0.55毫克降至0.25毫克。然而，沈伯洋當時卻寫下「酒駕預防性羈押？我比較贊成腦殘政客羈押」，對政策有不同意見可以討論、提出方案，但沈伯洋當時給社會的回應，卻是「腦殘政客」四個字。

楊沛緰表示，在死刑議題上，沈伯洋2020年曾在廣播節目明確表示「我是主張不要有死刑」，如今卻以「死刑肯定論」作者最終支持死刑，宣稱「跟我現在的立場比較相近」。然而，他2018年介紹同一本書時，卻稱「原則上算是一個詐欺的書名」、「並不是那麼支持死刑」。

她說，同一本書，過去用來談對死刑的質疑，現在又拿來說明自己接近支持死刑，請沈伯洋回答，難道理念改變是因選舉考量？

楊沛緰說，沈伯洋曾說「死刑是中央的議題」，但他自己就是立法委員，此次修法更涉及毒駕再犯致死最重可處死刑。「既然是中央議題，沈伯洋就有責任以立委身分清楚表態。是否支持？為何未投票？不能談到責任就搬出中央權責，卻忘了自己正是握有修法權力的人」

楊沛緰表示，從過去嘲諷酒駕羈押、主張不要死刑，到未參與此次表決，沈伯洋欠社會一個完整交代。市民期待的是沈伯洋如何履行職責，不是如何解釋自己說過的話。

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