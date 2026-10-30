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和江啟臣同台開工典禮互動冷 何欣純：我有跟他握手啦

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長藍綠候選人江啟臣（前右）、何欣純（前左）今天上午出席同場活動，僅短暫握手後再無互動。何稍晚表示，2人互相尊重。記者黃仲裕／攝影
台中市長藍綠候選人江啟臣（前右）、何欣純（前左）今天上午出席同場活動，僅短暫握手後再無互動。何稍晚表示，2人互相尊重。記者黃仲裕／攝影

台中市長選戰進入最後衝刺階段，藍綠候選人江啟臣何欣純今天上午都有出席東勢客家園區開工儀式，2人互動冷淡。何稍晚表示，2人有握手，也互相尊重；對於開工儀式沒被邀請上台致詞，她大方說，尊重市府任何安排，重要的是推動地方發展。

2026九合一選舉

何欣純今天上午參加東勢客家園區開工儀式，在會場與競爭對手江啟臣相逢，2人座位雖然僅隔1人，卻沒有多少互動；市政府在典禮中邀請江上台致詞，並未邀何上台。

何欣純下午舉行宗教後援會道教總會成立暨授證大會，會前受訪被問及上午沒有受邀上台一事，她強調有沒有上台不是重點，尊重市府任何安排，重要的是支持客家文化、支持客家園區，未來若當選市長，會大力推動後續營運，並增加更多亮點，結合文化、觀光、農業與地方產業。

記者好奇她和江啟臣似乎沒什麼互動，何欣純笑稱有跟江握手，2人彼此互相尊重。

至於市長選舉電視辯論會，何欣純再次表示，目前仍無下文，相當遺憾，但她還是抱持一絲絲期待，盼雙方協調成功，甚至希望之後有第二場、第三場，大家暢所欲言，也讓市民更清楚知道2人的市政願景，以及對市政問題的解決方式，喊話江啟臣不要再卡關了。

何欣純（中）表示尊重市府安排，有沒有上台致詞不是重點，重要的是支持客家園區、推動地方發展。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）表示尊重市府安排，有沒有上台致詞不是重點，重要的是支持客家園區、推動地方發展。記者陳敬丰／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 江啟臣

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