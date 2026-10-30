彰化選戰升溫！綠營今路口拜票 賴總統、蔡英文明站台挺陳素月

選戰倒數，民進黨彰化縣長候選人陳素月今天發起全縣26鄉鎮市公職候選人，舉辦「全縣同步、遍地開花」同步站路口拜票活動，陳素月早上攜手民進黨彰化市長候選人黃柏瑜到達彰化市金馬路與彰美路口，向通勤的市民熱情問候，展現綠營大團結、力拚擊出全壘打。

陳素月強調，彰化的發展不能等，必須透過「地方與中央連線、縣府與市公所合作」來實現全面加速。她指出，今天與黃柏瑜市長候選人一同站在彰化市核心路口，就是象徵未來縣市合作、推動彰化市現代化與交通大轉型的決心。

陳素月表示，全縣26鄉鎮市同步站路口的幹部們，則代表了未來縣政將落實到每一個基層角落，讓全彰化一起贏、一起加速。

黃柏瑜也表示，彰化市作為縣治中心，需要有遠見、有執行力的縣長來帶領，與縣長候選人陳素月並肩作戰，正是要讓市民看到「彰化前進」的希望，呼籲選民在投票日集中選票，支持登記第1號的陳素月，共同翻轉彰化。

黃柏瑜競選總部宣示，選戰最後關頭將持續深入基層，透過扎實的陸戰與全縣大團結氣勢，爭取更多鄉鎮市民的認同，共同迎向勝利。

陳素月訂明天傍晚5時30分在彰化市林森路舉辦競選總部成立造勢大會，包括兼任民進黨主席的賴清德總統、前總統蔡英文、民進黨台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋的競選總幹事立委吳思瑤等人，也都將站台助講，凝聚綠營團結氣象，力保最後勝利。