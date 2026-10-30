快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

vivo X500系列、X Fold6開賣39900起！2億蔡司演唱會神機 摺疊也有增距鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩競總變AI親子樂園 釋出蔣萬安合體照開箱「夢想基地」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，台北市長蔣萬安也合體開箱。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，台北市長蔣萬安也合體開箱。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，競總也釋出台北市長蔣萬安日前的合體開箱照片。基地結合政策交流、科技體驗與親子共遊，晚間並舉辦萬聖節「小鬼當家」派對，規畫5大活動，邀請大小朋友變裝同樂。

2026九合一選舉

徐欣瑩以「AI新竹，更科技、更有愛」為核心願景，將傳統競選總部打造為結合政策交流、前沿科技體驗與親子共遊的開放式空間。適逢萬聖節前夕，今晚7時至9時舉辦「小鬼當家 魔法巨星舞力挑戰夜」。

活動安排巨星伸展台、魔法氣球變變變、小鬼舞力全開、神秘太空客到訪，以及壓軸「親子魷魚大挑戰」等5大活動，邀請大人、小孩一起變裝同樂。

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域，呈現科技城市與人文關懷並重的藍圖。

其中，基地外觀「星際廣場」靈感來自徐欣瑩「衛星測量博士」的專業背景，融入星空、衛星與太空人元素，象徵勇敢探索與突破限制。「星球共創站」則展示對新竹縣未來的整體政策規畫，並將舉辦政策沙龍、青年座談及里民交流，傾聽不同世代與生活的聲音。

「夢想星願池」提供星形壓克力片，讓民眾寫下對新竹縣的期許並投入池中；專為親子打造的「AI實驗室・親子共學區」，由工程師好友團隊設計，配置機械手臂、AR地球儀及VR體驗等互動設施；「星空靜心艙」則以柔和光影與舒適角落，提供休憩空間。

此外，競總從10月28日至11月27日推出「欣動遊戲・歡瑩來玩！」系列兒童互動體驗，周一至周五下午4時至6時、周六及周日上午10時至下午6時，依時段開放AI創意體驗屋、創意手作、兒童歡樂球池、兒童遊樂區及戶外歡樂天地等區域，邀請親子到場體驗AI科技。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，台北市長蔣萬安也合體開箱。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，台北市長蔣萬安也合體開箱。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

免費入園！台中福華「魔法返校日」 萬聖節親子市集10月31日登場

竹北文化公園華麗轉生！國際火舞團周六「寶島烈焰」震撼開箱

「森林中圖書館」開箱！竹縣總圖今起試營運 12月18日開館

2026新北城市展「共奏未來」 7展區探索城市發展與生活新樣貌

相關新聞

台北市長辯論會周六登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒 規則流程一次看

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

被控送子母車、秋節抽獎禮品涉賄 佀廣洋發聲：駁斥惡意檢舉

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋昨天被檢調約談，訊後列違反選罷法被告，以12萬元交保。佀今天在臉書發表聲明，抗議惡意檢舉及栽贓抹黑，強調「相信司法還我清白」。

竹北市長選戰拚親子牌 邱臣遠進社區共讀、聽年輕爸媽心聲

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚舉辦「幸福小客廳」親子同樂會，邀竹北東區社區大樓家長與孩子共讀繪本、交流育兒需求。邱臣遠表示，竹北人口結構年輕，親子家庭需求應是市政優先回應課題，未來將持續走入社區，將家長心聲轉化為政策。

神隱沒投票？毒駕致死可判死 李四川競辦批蘇巧慧落跑「跟民意作對」

立院今三讀通過藍白共提的「刑法」第185條之3條文修正草案，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未投票，李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，毒駕造成家庭破碎，是民眾深惡痛絕的重大犯罪行為，在野黨推動修法將毒駕致死者刑度大幅提高，最重更可處以死刑，藉嚴刑峻法嚇阻犯罪，蘇巧慧卻選擇神隱，不敢為了人民權益而投票，再次凸顯蘇巧慧始終是黨意大於民意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。