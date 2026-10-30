徐欣瑩競總變AI親子樂園 釋出蔣萬安合體照開箱「夢想基地」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，競總也釋出台北市長蔣萬安日前的合體開箱照片。基地結合政策交流、科技體驗與親子共遊，晚間並舉辦萬聖節「小鬼當家」派對，規畫5大活動，邀請大小朋友變裝同樂。

徐欣瑩以「AI新竹，更科技、更有愛」為核心願景，將傳統競選總部打造為結合政策交流、前沿科技體驗與親子共遊的開放式空間。適逢萬聖節前夕，今晚7時至9時舉辦「小鬼當家 魔法巨星舞力挑戰夜」。

活動安排巨星伸展台、魔法氣球變變變、小鬼舞力全開、神秘太空客到訪，以及壓軸「親子魷魚大挑戰」等5大活動，邀請大人、小孩一起變裝同樂。

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域，呈現科技城市與人文關懷並重的藍圖。

其中，基地外觀「星際廣場」靈感來自徐欣瑩「衛星測量博士」的專業背景，融入星空、衛星與太空人元素，象徵勇敢探索與突破限制。「星球共創站」則展示對新竹縣未來的整體政策規畫，並將舉辦政策沙龍、青年座談及里民交流，傾聽不同世代與生活的聲音。

「夢想星願池」提供星形壓克力片，讓民眾寫下對新竹縣的期許並投入池中；專為親子打造的「AI實驗室・親子共學區」，由工程師好友團隊設計，配置機械手臂、AR地球儀及VR體驗等互動設施；「星空靜心艙」則以柔和光影與舒適角落，提供休憩空間。

此外，競總從10月28日至11月27日推出「欣動遊戲・歡瑩來玩！」系列兒童互動體驗，周一至周五下午4時至6時、周六及周日上午10時至下午6時，依時段開放AI創意體驗屋、創意手作、兒童歡樂球池、兒童遊樂區及戶外歡樂天地等區域，邀請親子到場體驗AI科技。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部「AI夢想基地」今天正式亮相，台北市長蔣萬安也合體開箱。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供

徐欣瑩表示，打造「AI夢想基地」的初衷，是希望讓新竹縣未來的想像在此成形。基地除定期、不定期舉辦各類節慶派對，也常態規畫5大亮點區域。圖／徐欣瑩競辦提供