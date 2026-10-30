「真正的問題是要不要遷都」談國會遷建台中 江啟臣：中央應審慎考慮

國民黨台中市長候選人江啟臣今天赴東海大學演講，QA環節被問及對國會遷建台中的看法，他認為，國會遷建涉及行政單位，若要連行政院一起遷，實際上就是遷都；從國安、國土規畫與國土韌性角度，台中的確有成為首都的條件，中央應該審慎考慮。

江啟臣今天受東海大學歷史系學會邀請到校演講，說完求學與從政之路，以及市政願景，進入現場問答環節。學生詢問江怎麼解讀美中台關係，以及對美軍購案延宕等問題？他表示，國際關係終究要回到國家利益，不能一味覺得跟其中一國處理好關係就好。

江啟臣認為，過去幾十年國際關係一直在變動，美中關係、美台關係、兩岸關係都有不同階段的狀況，沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的利益；台灣該思考的是，和什麼國家維持什麼關係能讓自身利益最大化？若沒有找到國際關係的平衡點，反而會造成不穩定，這考驗國家領導人的智慧。

學生也想知道，江曾擔任過國民黨主席，若藍營重返執政，國家論述與對陸政策是什麼？江啟臣強調，他的論述從未改變，就是「ROC FOREVER」；不只國民黨，各政黨應該都要回到中華民國憲法，這是現階段對內、對外的最大公約數，更容易凝聚共識，產生一致的結論。

有學生好奇，今年2月立法院長韓國瑜提出國會遷建，江啟臣若當選市長，會爭取國會遷建台中嗎？江回應，8年前他就提案過國會遷建，很多跨黨派立委連署，時任院長游錫堃看過一些可能的地點，最後不了了之；最近韓重啟此事，不過現在也有點卡住。

江啟臣指出，國會遷建涉及行政單位，如果只遷立法院不遷行政院，每天開會往返舟車勞頓，反而更困難；但如果政院和立院一起遷，如同賴清德總統之前說過夢想是「行政院立法院一起遷到台中」，實際上就是遷都了，這正是中央應該現實面對的問題。

江啟臣表示，台北做為現在的首都，以國安的角度來說不是最安全的，反而台中從地理位置、國土規畫與國安角度，都有成為首都的條件，或者是台北之外的備用首都；台中有成為首都的理由，但是否遷都是政治問題，中央應該審慎考慮，如何抉擇就留給未來選總統的人。