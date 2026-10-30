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江啟臣東海大學演講 談海龍蛙兵期間遇台海危機「遺書都寫了」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
江啟臣回憶當兵歲月，在金門當海龍蛙兵，恰逢台海危機，外島士兵都做好開戰準備，連遺書都寫好了。記者陳敬丰／攝影
江啟臣回憶當兵歲月，在金門當海龍蛙兵，恰逢台海危機，外島士兵都做好開戰準備，連遺書都寫好了。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣東海大學邀請演講，分享求學到從政之路，談起當兵時進入海龍蛙兵特種部隊的經歷，當時正逢1996年台海危機，江身處最前線的金門，已經有開戰的準備，甚至連遺書都寫好了；這段生死交關的日子，讓他之後對大多事情都能坦然面對。

2026九合一選舉

東海大學歷史系學會邀請藍綠兩黨的台中市長候選人以「從政之路與城市未來」為主題演講，民進黨候選人何欣純10月21日演講，江啟臣則是在今天中午。

江啟臣表示，他的從政之路從2010年開始，之前幾乎沒想過踏入政壇。他是山上長大的孩子，7歲以前跟爺爺在豐原山上種水果，連國語都不太會說；可能是小時候沒讀過書，下山後有機會念書就比較認真，一路考上台中一中、政治大學，最後從政大外交系畢業。

江啟臣回憶，雖然大學時就決定要出國念書，畢業後要先當兵，抽到金門防衛指揮部，本以為是文書兵，搭船到金門，被一輛掛著「海龍蛙兵」牌子的吉普車載走，就這樣進了中華民國外島第一支特種部隊，在4個月的時間內學會游泳，開著遊艇到外海，有時還要打撈屍體。

江啟臣說，在金門恰好遇上1996年台海危機，適逢故總統李登輝訪美、中華民國第一次總統直選，中共很不高興，試射導彈，選前飛彈都架好對準外島了；金門實施二級戰備，士兵們24小時槍不離身、穿戴鋼盔，半夜都可能要隨時出海，大家都準備好，對岸一有動作就要開戰。

江啟臣表示，當時部隊心裡都有底，遺書也寫好了，通信通訊管制，不過看到台灣送來的報紙，還有人要租漁船去看美國派來的航母；回想這段經歷，江有2個體悟，第一是和平很脆弱，也因此非常珍貴，只有準備好實力，才能確保安全，第二則是生死關頭都挺過來了，之後再發生任何事情都能面對。

江啟臣退伍後赴美念書，取得博士學位回台教書，後來因緣際會成為行政院新聞局長，再回故鄉選上立委，今年要競選市長。他強調，這幾年擔任立院副院長，肩負國會外交任務，和外國有更多交流，刺激更多對台中的看法，退一步看得更遠。

江啟臣指出，世界上有2種城市，一種是幸福城市，一種是實力城市，台中已經是幸福城市，完全有條件也成為實力城市，他提出台中旗艦城，就是希望讓市民安居樂業、產業更加茁壯，在國際產業鏈中占有一席之地，透過國際化、智慧化與永續化三軸轉型，走出「台中way」。

國民黨台中市長候選人江啟臣（前中）受東海大學歷史系學會邀請，到校演講。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（前中）受東海大學歷史系學會邀請，到校演講。記者陳敬丰／攝影

江啟臣表示，台中已經是幸福城市，完全有條件也成為實力城市，他提出台中旗艦城，透過國際化、智慧化與永續化三軸轉型，走出「台中way」。記者陳敬丰／攝影
江啟臣表示，台中已經是幸福城市，完全有條件也成為實力城市，他提出台中旗艦城，透過國際化、智慧化與永續化三軸轉型，走出「台中way」。記者陳敬丰／攝影

江啟臣 東海大學 海龍蛙兵 2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 台海

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