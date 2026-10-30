不打政治口水戰 鄭朝方細數市場、球場改造：3年多政績就是回答

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方接受「遠見」專訪，談及行政首長與民意代表歷練差異，強調治理就是做苦工，行政首長責任是解決問題，改革再困難也要做；面對選戰攻防，與其耗費時間政治口水，不如以具體施政成果接受選民檢驗。

鄭朝方以傳統市場改造為例指出，市場改造是許多地方首長不願碰觸的棘手課題，「一百個老攤販，就有一百個意見」，但不能因改革困難，就讓問題持續存在。竹北推動市場改造初期需要大量溝通，後來其他市場自治組織看到改變成果，反而主動要求加速改善，證明做出成果就能逐漸累積信任。

他也以星空網球暨匹克球場為例，原先規畫以網球為主，後來觀察匹克球逐漸興起、市民需求增加，因此調整規畫納入匹克球場。從協調相關單位、與市民溝通，到爭取代表會支持及編列預算，每個環節都牽一髮動全身。

鄭朝方說，「明明知道有這樣的需求，為什麼不做？就是要埋首完成！」即使行政過程繁瑣，仍要帶領團隊逐步完成，因為市民需求不能等待，實際做出的改變，人民自然看在眼裡。

對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。他認為，20、30年前政治抹黑、攻擊或許是選戰攻防方式，但現在民眾更關心候選人會不會做事、有沒有帶來改變。

鄭朝方並批評，以外縣市人士挨家挨戶散播不實耳語、製造新聞標題或由特定人士造謠業配等方式，已是老套路。選舉可以競爭，最終仍應回到施政能力及具體成果，交由人民檢驗。

鄭朝方也感謝竹北市民3年多來的信任，邀請民眾親自走訪竹北公園與公共建設，感受城市改變，也期盼將累積的行政經驗延伸至家鄉竹東及新竹縣其他鄉鎮市。他強調，施政成果就是最直接的回答，「改革再難，也要持續往前做」。

對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。圖／鄭朝方團隊提供

對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。圖／鄭朝方團隊提供