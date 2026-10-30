快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

vivo X500系列、X Fold6開賣39900起！2億蔡司演唱會神機 摺疊也有增距鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

不打政治口水戰 鄭朝方細數市場、球場改造：3年多政績就是回答

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方接受「遠見」專訪，談及行政首長與民意代表歷練差異，強調治理就是做苦工，行政首長責任是解決問題。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方接受「遠見」專訪，談及行政首長與民意代表歷練差異，強調治理就是做苦工，行政首長責任是解決問題。圖／鄭朝方團隊提供

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方接受「遠見」專訪，談及行政首長與民意代表歷練差異，強調治理就是做苦工，行政首長責任是解決問題，改革再困難也要做；面對選戰攻防，與其耗費時間政治口水，不如以具體施政成果接受選民檢驗。

2026九合一選舉

鄭朝方以傳統市場改造為例指出，市場改造是許多地方首長不願碰觸的棘手課題，「一百個老攤販，就有一百個意見」，但不能因改革困難，就讓問題持續存在。竹北推動市場改造初期需要大量溝通，後來其他市場自治組織看到改變成果，反而主動要求加速改善，證明做出成果就能逐漸累積信任。

他也以星空網球暨匹克球場為例，原先規畫以網球為主，後來觀察匹克球逐漸興起、市民需求增加，因此調整規畫納入匹克球場。從協調相關單位、與市民溝通，到爭取代表會支持及編列預算，每個環節都牽一髮動全身。

鄭朝方說，「明明知道有這樣的需求，為什麼不做？就是要埋首完成！」即使行政過程繁瑣，仍要帶領團隊逐步完成，因為市民需求不能等待，實際做出的改變，人民自然看在眼裡。

對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。他認為，20、30年前政治抹黑、攻擊或許是選戰攻防方式，但現在民眾更關心候選人會不會做事、有沒有帶來改變。

鄭朝方並批評，以外縣市人士挨家挨戶散播不實耳語、製造新聞標題或由特定人士造謠業配等方式，已是老套路。選舉可以競爭，最終仍應回到施政能力及具體成果，交由人民檢驗。

鄭朝方也感謝竹北市民3年多來的信任，邀請民眾親自走訪竹北公園與公共建設，感受城市改變，也期盼將累積的行政經驗延伸至家鄉竹東及新竹縣其他鄉鎮市。他強調，施政成果就是最直接的回答，「改革再難，也要持續往前做」。

對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。圖／鄭朝方團隊提供
對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。圖／鄭朝方團隊提供

對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。圖／鄭朝方團隊提供
對於選戰中的負面攻擊，鄭朝方表示，對手幾個月來日日夜夜尋找攻擊點，他則以3年多來日日夜夜的施政成果回應。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方以傳統市場改造為例指出，市場改造是許多地方首長不願碰觸的棘手課題，但不能因改革困難，就讓問題持續存在。圖／鄭朝方團隊提供
鄭朝方以傳統市場改造為例指出，市場改造是許多地方首長不願碰觸的棘手課題，但不能因改革困難，就讓問題持續存在。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方 2026九合一選舉 新竹縣選舉 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前機要爆鄭朝方3爭議 徐欣瑩籲司法查標案「不容霸凌、家人干政」

【即時短評】盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

沈伯洋批北市老宅延壽慢 藍推遊戲酸：整合要幾年非一句加快就行

頭家心聲／台北都更、營養午餐、交通問題 誰能傾聽市民？

相關新聞

台北市長辯論會周六登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒 規則流程一次看

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

被控送子母車、秋節抽獎禮品涉賄 佀廣洋發聲：駁斥惡意檢舉

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋昨天被檢調約談，訊後列違反選罷法被告，以12萬元交保。佀今天在臉書發表聲明，抗議惡意檢舉及栽贓抹黑，強調「相信司法還我清白」。

竹北市長選戰拚親子牌 邱臣遠進社區共讀、聽年輕爸媽心聲

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚舉辦「幸福小客廳」親子同樂會，邀竹北東區社區大樓家長與孩子共讀繪本、交流育兒需求。邱臣遠表示，竹北人口結構年輕，親子家庭需求應是市政優先回應課題，未來將持續走入社區，將家長心聲轉化為政策。

神隱沒投票？毒駕致死可判死 李四川競辦批蘇巧慧落跑「跟民意作對」

立院今三讀通過藍白共提的「刑法」第185條之3條文修正草案，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未投票，李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，毒駕造成家庭破碎，是民眾深惡痛絕的重大犯罪行為，在野黨推動修法將毒駕致死者刑度大幅提高，最重更可處以死刑，藉嚴刑峻法嚇阻犯罪，蘇巧慧卻選擇神隱，不敢為了人民權益而投票，再次凸顯蘇巧慧始終是黨意大於民意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。