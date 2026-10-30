張善政宗教後援會成立 盼競選無惡言

2026地方選舉，國民黨桃園市長張善政爭取連任，今天上午成立宗教後援會，現場超過60間宮廟及宗教單位代表力挺。他表示，宗教秉持的就是心裡面一股善念，對手批評他「心不在桃園」，他始終沒有一句惡言，因為不能辜負名字裡的「善」字。

張善政宗教後援會上午在桃園區舉行，由景福宮慈善基金董事長蘇家明出任總會長，基督教長老林信義為副總會長，佛教住持釋宗皇、道教主委郭朝明和一貫道壇主盧忠恕等人也代表各自宗教團體現身力挺，國民黨桃園市議員凌濤、徐其萬、黃婉如和張碩芳也與會，象徵桃園多元信仰與基層大團結。

「宗教秉持的就是心裡面一股善念。」張善政強調，每次到了選舉，他總會提醒自己不要撕裂情感、不要有互相攻擊的語言，不僅是因為名字裡有一個「善」字，而是由衷深切期盼。

張善政表示，對手批評他「心不在桃園」或「在市長任上養老」，他始終沒有回應一句惡言，「因為我說，我這個『善』字不能辜負」；他呼籲支持者，看到謠言抹黑時，切勿替其傳播，而是要用宗教界最核心的價值「勸人為善」，讓桃園的選舉走向正道，凝聚鄉親共同前進。

他強調，未來四年將繼續與宗教界好朋友並肩作戰，用「善」的理念凝聚大眾向心力，持續幫助弱勢、推廣深厚的宗教文化，讓台灣與世界看見越來越好的桃園。