前機要爆鄭朝方3爭議 徐欣瑩籲司法查標案「不容霸凌、家人干政」

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方前機要秘書張益豪接受「董事長開講」吳子嘉專訪，質疑鄭朝方受父親指示探監、竹北市公所標案及胞兄介入市政等爭議。國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩表示，決不容忍公務員被羞辱迫害，也不容許家人干政，並籲司法盡速查明標案爭議。

張益豪指，鄭朝方曾赴八德外役監接見服刑中的新竹縣前議員陳佰維，因未見典獄長接待一度留在車內，直到典獄長到場才下車；另質疑竹北市公所路燈標案決標價與表列比較金額僅差2元、52元，豆子埔公園4.2億元工程決標比率達99.914%，另有多件公園維管案僅1家投標，讓他有「先射箭再畫靶」疑慮。

張益豪另稱，任職期間鄭朝方胞兄鄭朝瀚頻繁要求他配合市政，甚至因停車場、公園委管爭議要求他下班後到鐵皮屋談話，以「三字經」、「白痴」等字眼辱罵，讓他感受到言語霸凌及施壓，質疑非公所體制人士介入市政。

對於張益豪接連提出的質疑，徐欣瑩表示，公務員是國家治理的基石，決不容忍公務員被羞辱迫害，也不容許家人干政。

徐欣瑩說，我們始終尊重每一位堅守崗位、認真付出的公務體系人員，因為健全的公務體系與廉潔的行政文化，是維持社會穩定、確保公共服務品質的重要基石。我們不樂見任何有損官箴、傷害公務體系的情事。我們會堅定支持每一位清廉自持、用心做事的人，讓認真付出的人受到尊重和保障，才是縣民之福。

徐欣瑩也說，至於外界關注的鄭朝方市長執政時期的竹北市公所標案爭議，建請司法單位秉持公正、客觀、不分黨派的原則，盡速查明真相，給社會大眾一個清楚交代。司法不應有藍綠、政黨之分，更不能淪為政治鬥爭的工具或東廠。倘若對不同政治立場、黨派的人物，採取雙重標準，就是坐實了「辦藍不辦綠朝方」、「司法迫害、綠色恐怖」，如此沉淪的景象，令人痛心。

此外徐欣瑩也呼籲，對於挺身而出揭發弊端的相關人士，請治安機關務必保護其人身安全。