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沈伯洋批北市老宅延壽慢 藍推遊戲酸：整合要幾年非一句加快就行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋批評北市老宅延壽走得太慢，主張成立「行動服務團」。國民黨新媒體部前主任、風向株式會社總監韋淳祐發布「老屋電梯大作戰」遊戲，韋表示，每一關都不是一句「加快速度」就能過。

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韋淳祐說，為製作這款遊戲，走進台北富台里，看見老屋加裝電梯真正的難關：住戶意見怎麼整合、違建怎麼處理、空間從哪裡來、工程費誰負擔。

針對沈伯洋批評北市老宅延壽走得太慢，主張成立行動服務團等，韋淳祐認為，協助長輩申請當然重要，但有人幫忙填表，只是起點；讓電梯真正蓋起來，才是考驗。

韋淳祐提到，在現場，里長已經在協調住戶，公務員到場勘查，業者協助申請施工。整合意見、排除障礙、簡化程序、爭取經費，這些工作早已有人在做，也需要持續改善。

韋淳祐指出，市民期待更快，完全合理。但候選人若認為做得不夠，就該說清楚：哪個程序能再優化？住戶僵局怎麼解？經費缺口怎麼補？ 把方法拿出來，才有助於解決問題。

韋淳祐表示，選戰可以激烈，市政應受檢驗；第一線的努力，也應被如實看見。批評只要30秒，整合可能要幾年。向認真協調的里長、耐心奔走的公務員，以及願意促成改變的居民致敬。讓長輩少爬一層樓，靠的是大家多走好幾步。

國民黨前發言人楊智伃表示，老屋延壽本就需要中央與地方共同努力。在台北市長蔣萬安上任後，北市府持續放寬老屋加裝電梯的申請條件、提高補助，讓更多台北市的居民有機會參與，也更有意願一起改善居住環境。

楊智伃表示，在政策支持與地方協力下，富台里逐漸累積成功案例，讓更多住戶看見：自己的家，也有改變的可能。台北市電梯加碼辦案量更是全國第一，沈伯洋批評北市老宅延壽推動太慢，抹滅一直以來市府、基層與市民的共同努力。

楊智伃認為，沈伯洋總是為了選舉看不見現在的付出與成果，如何帶領台北市的未來、又如何真正看見了解市民的需求？讓長輩少爬一層樓，靠的是大家多走好幾步，而不是用說的、用批評的、甚至不了解實際上推動過程的分工與合作。

楊智伃強調，帶著對家園的感情，把政策一步一步落實，讓改變走進市民的生活。這正是蔣萬安與市府團隊持續努力的方向，也是一起努力的理由。

國民黨前發言人楊智伃表示，富台里長羅至佑分享大家努力推動老屋加裝電梯的故事，因不希望年紀大的長輩走不動了，就被困在家裡，讓熟悉的家成為走不出去的「監獄」；也希望抱著幼兒、推著娃娃車的家長，每次出門、回家，都能更安全、更安心。圖／截自楊智伃臉書
國民黨前發言人楊智伃表示，富台里長羅至佑分享大家努力推動老屋加裝電梯的故事，因不希望年紀大的長輩走不動了，就被困在家裡，讓熟悉的家成為走不出去的「監獄」；也希望抱著幼兒、推著娃娃車的家長，每次出門、回家，都能更安全、更安心。圖／截自楊智伃臉書

國民黨新媒體部前主任、風向株式會社總監韋淳祐發布「老屋電梯大作戰」遊戲。圖／截自風向123事臉書粉專
國民黨新媒體部前主任、風向株式會社總監韋淳祐發布「老屋電梯大作戰」遊戲。圖／截自風向123事臉書粉專

沈伯洋 老宅 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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