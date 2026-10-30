聽新聞
0:00 / 0:00
影／公益活動不該被抹黑 廖宜琨：長期服務地方的心不該被抹殺
針對近期磨菜刀公益活動遭檢舉引發議論，新北市議員候選人廖宜琨今表示，自己長期投入地方服務，舉辦各類公益活動的初衷，都是回饋地方、照顧鄉親。對於此次事件，他認為相關檢舉讓長期投入的服務受到質疑，心裡感到委屈。
廖宜琨強調，面對司法，他會以事實說明活動緣由與辦理方式，並尊重司法、配合調查，讓司法釐清事實。他表示，不會對抗司法，也希望外界回到理性討論，勿將公益服務變成被抹黑的對象。
廖也表示，團隊未來也會繼續做好服務、照顧地方，公益的初衷不會因此改變，也期盼讓公益回歸公益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。