影／公益活動不該被抹黑 廖宜琨：長期服務地方的心不該被抹殺

針對近期磨菜刀公益活動遭檢舉引發議論，新北市議員候選人廖宜琨今表示，自己長期投入地方服務，舉辦各類公益活動的初衷，都是回饋地方、照顧鄉親。對於此次事件，他認為相關檢舉讓長期投入的服務受到質疑，心裡感到委屈。

廖宜琨強調，面對司法，他會以事實說明活動緣由與辦理方式，並尊重司法、配合調查，讓司法釐清事實。他表示，不會對抗司法，也希望外界回到理性討論，勿將公益服務變成被抹黑的對象。

廖也表示，團隊未來也會繼續做好服務、照顧地方，公益的初衷不會因此改變，也期盼讓公益回歸公益。

新北市議員廖宜琨今舉行記者會強調磨菜刀是服務地方公益活動，不該成為抹黑對象， 廖宜琨說，長期服務地方的心不該被抹殺，相信司法會還他公道。圖／廖宜琨服務處提供