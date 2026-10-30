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影／陳亭妃車隊遊行選區宣示翻轉：縣市合併後變兩個世界

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影
陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天上午先到台北立法院報到，接著趕回台南從諧音象徵「會贏」的下營北極殿上帝廟出發，車隊繞經大曾文地區，下午再馬不停蹄到仁德太子廟上香並繞行南關線各行政區，沿途不時有路邊商家還有路人向她揮手喊加油。

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陳亭妃表示，大家都說這次台南選情很冷，但是她在大曾文區到了許多「一般市長候選人不會去的地方」，感受到的是許多鄉親意外的滿滿熱情。

陳亭妃指出，台南縣市合併以後，很多人覺得好像有一個城市、「兩個世界」的感覺，雖然原台南縣南關線地區因為大家期待的南科四期，還有許多重大建設帶動發展，但是經常也隨之出現嚴重的交通問題。

陳亭妃宣示要努力讓南關線能夠兼顧經濟發展與生態平衡調和，然後交通建設也能夠站在經濟發展的前面，而不要總是在經濟發展了，然後交通卻在後面「追趕跑跳碰」、嚴重塞車，她會跟在地所有的議員通力合作，投入都市計劃調整與交通建設總盤整，讓南關地方對未來能夠有更大的期待。

陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影
陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影

陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影
陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影

陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影
陳亭妃車隊遊行選區，宣示翻轉台南縣市合併後變「兩個世界」的異象。記者周宗禎／攝影

陳亭妃 縣市合併 北極殿 2026九合一選舉 台南市選舉

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