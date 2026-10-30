六都市長寶座爭奪戰 綠營黃世杰爭取桃園設第二座醫學中心

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今到大園掃街拜票，也到城後福德宮參鄉，宣講時指責國民黨桃園市長張善政未替地方爭取發展機會，且任內清大附設醫院破局，醫療建設恐淪紙上談兵，強調自己是更適合的市長人選。

距離選舉剩下不到一個月，黃世杰再度展開陸戰掃街，今由同黨議員游吾和、里長林文川等人陪同前往大園市場拜票，然後轉往城後福德宮參香；廟方表示，廟裡少有政治人物來訪，而黃世杰每年都來，令人印象深刻。黃世杰則說，大園是他過去擔任立委的選區，有深厚感情，看到熟面孔格外親切。

針對地方建設，黃世杰指航空城是大園未來發展重要關鍵，近幾年相關業務推動緩慢，徵收戶在重建、安置過程面臨困難，但市府未積極協助，未來將強化專案協調；另外，張善政市府在航空城規畫高階IC載板產專區，黃也質疑有汙染疑慮，要市府說清楚用水、用電及汙染防治配套，不能忘記「三低一高」承諾。

黃世杰表示，航空城擁有國際機場、交通及產業用地優勢，非常適合發展AI科技產業園區，但張善政面對台北積極提出AI園區構想，沒有積極替桃園爭取，而他將積極引進AI相關產業，創造更多就業機會。

針對張善政事前拋出市立醫院大園分院構想，黃世杰表示樂見其成，但他強調醫院建設不能只有構想，更需要執行力，回顧清大附設醫院在張市府任內破局、中央大學附設醫院進度不明，市府應清楚交代市立醫院定位、經費、醫療人力及具體期程，不能淪為紙上談兵。若他當選，將爭取桃園設第二座醫學中心。