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楊文科打接棒牌挺徐欣瑩、張良印 喊竹縣發展不能歸零

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委楊文科（中）今赴橫山輔選，力挺縣長候選人徐欣瑩、縣議員候選人張良印，喊出「一棒接著一棒」，盼延續新竹繁榮。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科（中）今赴橫山輔選，力挺縣長候選人徐欣瑩、縣議員候選人張良印，喊出「一棒接著一棒」，盼延續新竹繁榮。圖／國民黨新竹縣黨部提供

選戰進入最後衝刺，國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科今赴橫山力挺新竹縣長候選人徐欣瑩、縣議員候選人張良印，喊話「一棒接著一棒」，盼兩人接棒延續新竹繁榮；面對橫山鄉長黨內競爭，他也表示應彼此尊重、把地方利益置於個人勝負之上，選後回歸合作。

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楊文科今出席徐欣瑩、張良印橫山鄉聯合競選服務處成立大會。他表示，一個城市真正的進步，不在任何個人的政治成就，而是能否建立持續向前的發展基礎，讓好的制度、政策及建設跨越任期、延續世代。新竹縣的繁榮是歷任縣府團隊、民意代表、公務體系及鄉親共同努力的成果。

楊文科指出，新竹縣過去數十年從傳統農業社會逐步成為科技產業重鎮，如今面對人工智慧、全球產業布局、人口結構變遷及城鄉均衡等新課題，未來縣政不能只著眼眼前建設，更要具備跨世代治理思維。

他說，公共建設從政策形成到成果展現，可能跨越數個任期，「一個縣市的發展，不能因為政權交替或人事更迭就重新歸零」，負責任的地方治理，不只是完成任內工作，更要為下一代留下持續發展的基礎。

談及徐欣瑩，楊文科表示，徐具理工專業背景，曾任縣議員、立委，兼有地方服務與中央問政歷練。未來地方首長面對科技產業、交通、財政及社福等課題，需要理性分析、跨域整合及政策執行能力，徐的專業與公共事務經驗，是值得鄉親評估的重要條件。

楊文科強調，新竹縣不能只有科技產業成長，發展成果更要深入各鄉鎮，偏鄉交通、長者照顧、青年返鄉、地方產業及基礎公共服務，同樣不可忽略，「真正的繁榮，不是只有少數地區進步，而是讓每一個地方都能看見希望。」

對於張良印，楊文科表示，橫山地形狹長、聚落分散，交通、公共設施及民生服務需求各異，需要熟悉地方、願意傾聽、能協調資源的民意代表，並肯定張投入地方服務的熱忱。

至於橫山鄉長選舉，國民黨籍古鋓銘、朱陳源兩人投入，國民黨採開放競選。楊文科表示，黨內同志即使競爭也應相互尊重，把地方利益置於個人勝負之上，選後回到共同服務地方的初衷。

楊文科最後強調：「政治人物有任期，但人民對美好生活的期待沒有任期」，面對新竹縣下一個30年，應讓人才持續接棒、政策穩健延續、地方團結合作，並懇託鄉親支持徐欣瑩與張良印。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今赴橫山輔選，力挺縣長候選人徐欣瑩、縣議員候選人張良印，喊出「一棒接著一棒」，盼延續新竹繁榮。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今赴橫山輔選，力挺縣長候選人徐欣瑩、縣議員候選人張良印，喊出「一棒接著一棒」，盼延續新竹繁榮。圖／國民黨新竹縣黨部提供

楊文科今赴橫山為徐欣瑩、張良印站台，強調政治人物有任期，但地方建設與發展不能中斷，盼兩人接棒延續新竹繁榮。圖／國民黨新竹縣黨部提供
楊文科今赴橫山為徐欣瑩、張良印站台，強調政治人物有任期，但地方建設與發展不能中斷，盼兩人接棒延續新竹繁榮。圖／國民黨新竹縣黨部提供

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