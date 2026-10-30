台北市長辯論會周六登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒 規則流程一次看

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

日期：2026年10月31日（周六） 時間：中午12時至下午2時 地點：TVBS攝影棚 主辦單位：TVBS、三立電視 辯論候選人：蔣萬安、沈伯洋

【辯論會形式與流程】

本次辯論會全程約2小時，規劃四大階段，包括開場申論、雙方交互詰問、媒體提問及終場結論。

開場申論：由候選人分別發表開場論述，闡述政策理念與市政願景。

交互詰問：雙方候選人直接提問與回答，採一問一答方式，達4至5回合。

媒體提問：由TVBS及三立電視代表媒體提問，媒體以「一題為限」，兩位候選人共同回答同一題。

終場結論：候選人分別發表結論，說明政策主張及未來施政方向。

【主持人及媒體提問人】

本次辯論會由TVBS主播黃星樺、三立電視主播李文儀共同主持；媒體提問人則由TVBS新聞部副理樊啓明、三立新聞網資深總監黃彥怡擔任。

經雙方陣營抽籤決定，開場申論由沈伯洋率先發言，終場結論則由蔣萬安先登台。

這場首場電視辯論會，將讓選民進一步了解兩位候選人對台北市政的規劃與政策主張，也可透過交互詰問及媒體提問，檢視雙方對各項市政議題的回應。