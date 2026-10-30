謝長廷批蔣萬安：能力政績配不上傲慢態度 已成脫口秀笑梗

尋求台北市長連任的蔣萬安陷入苦戰，台日關係協會會長謝長廷今天表示，主動去挑釁嘲諷議員是他難以想像的事，「何況蔣萬安的能力和政績也配不上那麼傲慢的態度。」謝長廷還說，最近蔣萬安的演講背稿被人嘲諷是脫口秀背段子，蔣的口頭禪「其實」「包括」「此刻」成為脫口秀演員的笑梗；看到這現象，只能嘆氣既知今日何必當初，也提醒自己要哀衿勿喜。

謝長廷在臉書表示，他從政閱歷較多較久，深刻體會到政治也有因果：大凡冤枉抹黑挖苦別人或看別人蒙寃遭抹黑而幸災樂禍的，最後自己往往也成為遭嘲諷抹黑的對象，這點不分藍綠白色。蔣萬安最近飽受脫口秀kuso也是一例。

謝長廷說，記得2023年蔣萬安當選市長不久，還在享受歡呼的蜜月時段，就曾在一場叫「社群之夜」的公開演說中，透露自己很喜歡脫口秀，並意氣風發，談笑風生的演了一個段子，酸爆綠營的政治人物。如果純以脫口秀的標準來看，那場表演真的是值得喊「安可」的，不但表情生動，而且迭拋包袱（笑點），笑果十足。

謝長廷指出，蔣萬安當時也挖苦中央設「少子化小組」很成功，因為果然「加速了少子化」，蔣並得意的宣佈大巨蛋啟用的政績，也炫耀台北市打破少子化，人口上升達到250萬人，走過「生不如死」的低潮，出生人數已經超過死亡人數，還特別強調「都是他上任後懷孕的」，蔣幽默的說「很擔心人口超過300萬怎麼辦？300萬只怎掉在高鐵上了（不忘諷刺綠營某立委掉落現金300萬在車廂）」。

謝長廷說，他當時人在日本，少子化也是日本關心的話題，在網路上看了他的脫口秀，還以為台北市有什麼特別好的政策，成功解決了少子化問題，值得介紹給日本，就特別上網查證，結果發現真相竟是他吹牛和不用功而已，因為台北市的人口自從他擔任市長的2022年開始，每年出生人數都是少於死亡人數，一直到現在也是如此。

另外，謝長廷說，他也很驚訝蔣萬安對市長角色和應守分寸的認知，市政龐雜，千頭萬緒，很難做到萬無一失，遭受稍微嚴格的檢驗，很容易就顯露缺失或破綻，極易受到抨擊，因此許多從民代出身的縣市首長，作風都會調整為比較謙虛低調，他擔任過8年市長，主動去挑釁嘲諷議員是我難以想像的事，何況蔣萬安的能力和政績也配不上那麼傲慢的態度。

謝長廷說，最近蔣萬安的演講背稿被人嘲諷是脫口秀背段子，蔣的口頭禪「其實」「包括」「此刻」成為脫口秀演員的笑梗，還慢慢擴大為民間甚至校園學生調侃的用語。蔣萬安的團隊似乎也發現不對勁，默默的在調整他的人設，從自信、瀟灑、強勢變成無辜、可憐、飽受欺負的弱者，看到這現象，只能嘆氣既知今日何必當初，也提醒自己要哀衿勿喜。