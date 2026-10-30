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六天三度赴彰化催票 鄭麗文陪魏平政市場掃街炒熱選情

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文陪彰化縣長候選人魏平政、員林市長凃俊任，到員林市傳統市場拜票。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文陪彰化縣長候選人魏平政、員林市長凃俊任，到員林市傳統市場拜票。記者簡慧珍／攝影

距2026五合一選舉投票日不到30天，國民黨彰化縣長選舉加強陸戰，黨主席鄭麗文陪同縣長候選人魏平政、員林市長候選人凃俊任等人，到員林市兩處傳統市場掃街拜票，大多數攤商和採購民眾友善回應，約三成熱情相迎，約兩成冷淡，態度表現出政黨傾向。

2026九合一選舉

鄭麗文兼任魏平政競選總部主任委員，密集到彰化縣輔選，最近10天內先後到員林市長候選人凃俊任與魏平政聯合競總大會成立、和美鎮集結挺魏平政，及今員林市第一市場、華成市場掃街拜票，向選民請託支持2號魏平政。

「國民黨主席鄭麗文來了，向鄉親父老拜託。」凃俊任身揹「大聲公」一路廣播，隨行的鄭麗文、魏平政向民眾作揖握手拜託支持縣長候進人2號、員林市長3號，另有市代和里長候選人隨行向選民打招呼，多數選民點頭微笑，有五成願意和鄭麗文、魏平政握手，三成熱情拉鄭麗文的手要求合影甚至擁抱，另兩成選民擺出冷臉不笑不說話更不碰觸魏、鄭二人。

台北市選情被炒熱，彰化縣相對平淡和冷清，一般認為與民進黨評估支持者都回歸，彰化縣長選舉勝券在握，沒必要炒起中間選民關注選舉結果的熱情，國民黨縣黨部主委蕭景田對此持相同看法。他表示，立法委員兼民進黨縣長候選人陳素月無意炒熱選情，保持現在領先態勢即可，到現在為止整體選情偏冷，連泛藍選民都沒完全歸隊，縣長選舉魏平政還在追趕中。

國民黨主席鄭麗文到員林市傳統市場，為彰化縣長候選人魏平政、員林市長凃俊任拜票，對選民要求合影來者不拒。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文到員林市傳統市場，為彰化縣長候選人魏平政、員林市長凃俊任拜票，對選民要求合影來者不拒。記者簡慧珍／攝影

鄭麗文 魏平政 彰化 凃俊任 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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