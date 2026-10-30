被控送子母車、秋節抽獎禮品涉賄 佀廣洋發聲：駁斥惡意檢舉

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋昨天被檢調約談，訊後列違反選罷法被告，以12萬元交保。佀今天在臉書發表聲明，抗議惡意檢舉及栽贓抹黑，強調「相信司法還我清白」。

據了解，桃園地檢署昨天上午指揮桃園市調查處展開搜索，並通知佀廣洋及另四名相關人到案說明，昨晚間五人仍由檢方複訊中。檢調疑追查贈送土司、垃圾子母車及中秋節摸彩品等情事，相關案情仍待釐清。

佀廣洋在臉書表示，他昨天上午站路口拜票突然被檢調帶走調查，當下十分錯愕，針對媒體轉述賄選案相關內容，他有2件事要嚴正澄清，第一是他個人從未捐贈任何垃圾子母車，第二是指控所稱的秋節活動他根本沒有出席。

佀廣洋說，長期以來，不分黨派許多議員都會協助地方向市府反映需求爭取資源，這是民意代表的職責，將正常的地方服務扭曲為不法行為，他絕不接受。另外，中秋節鄰里社區及社團舉辦聯歡活動，民意代表與地方人士都會提供摸彩品，共度佳節，不應遭到刻意扭曲。

佀廣洋強調，他已向檢調清楚說明相關事實，基於偵查不公開原則，不便透露案件細節，但他相信司法終會查明真相，還他清白，「選戰倒數29天，面對這些惡意檢舉與攻擊，我不會退縮，一定要捍衛自己的清白」，也請大家繼續支持。