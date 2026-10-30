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為參選人站台談話惹議 原民會主委曾智勇臉書道歉

中央社／ 台北30日電

原住民族委員會主任委員曾智勇日前出席地方參選人競選總部成立時，提到「沒有看到計畫書，就說好」、「未來另一人當選，我沒辦法補助」引起爭議。曾智勇今天在臉書道歉。

2026九合一選舉

曾智勇24日出席競選連任的屏東縣議員何長成競選總部成立時，針對地方造橋經費一事，提到「沒有看到計畫書，就說好」；另外，曾智勇還提及選鄉長要支持潘明福，並公開說他認識潘明福，他不認識另外一個人，未來另外一個人當選，他沒有辦法補助。

曾智勇今天在他的個人臉書道歉。

曾智勇說，他在地方民代競選總部成立大會致詞時，部分發言引發各界關注與討論。對於因此造成的疑慮與困擾，他願意誠懇面對，並向關心此事的族人及社會各界表達歉意。對發言造成的誤解與疑慮，他也會以此提醒自己，在未來的公開場合更加謹言慎行並秉持依法行政的原則，持續為原住民族權益及原鄉建設努力，以實際行動回應族人的期待。

曾智勇說，當天致詞，原本是希望分享自己與地方互動的經驗，及對原鄉建設的關心。然而，在現場氣氛下，他以較為輕鬆、帶有玩笑的方式描述相關過程，未能充分顧及身為政務官應有的發言分寸，因而造成外界對政府補助程序及公平性的疑慮。

有關致詞中提及的橋梁建設經費，曾智勇說，實際上確實有提出計畫書，並非如當天玩笑話所說的「不需要計畫書」。相關申請、審查及核定情形，也將依行政紀錄向社會說明，接受各界檢視。

曾智勇說，他深知政府每一筆經費都來自公共資源，無論金額大小，都應依據實際需求、相關法令及行政程序辦理，絕不應因個人交情或政治立場而有不同標準。

對於當天涉及地方首長行政經驗及施政能力的評論，曾智勇說，他會認真檢討自己的表達方式。公共政策與施政表現可以理性討論，但彼此的尊重不應因政治立場不同而有所減少。

曾智勇坦言，原鄉的發展，需要中央與地方共同努力；族人之間長久累積的情誼，更不應因一場選舉而受到傷害。他身為原民會主委，服務的對象是全體原住民族人，而不是特定政治立場的支持者。

原民會 曾智勇 原民會主委 2026九合一選舉

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